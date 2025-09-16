Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Enel confirmó este martes cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana. Según la compañía, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico.
Quienes deseen consultar las direcciones específicas afectadas por los cortes o reportar fallas inesperadas pueden hacerlo a través del sitio web de Enel, que proporciona información actualizada durante todo el día.
Los cortes programados afectarán a la población desde las 10 hasta aproximadamente las 17. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) informó que más de 2.000 clientes se encuentran sin suministro en la región, y que su página web se actualiza constantemente con el estado de los cortes.
Entre las comunas más afectadas se encuentran La Florida, Las Condes y Huechuraba. A continuación, el detalle de los cortes por comuna y horarios:
- Huechuraba: 9 a 17
- Lo Barnechea: 9.30 a 10.30 y 11.30 a 12.30
- Vitacura: 10 a 16
- Las Condes: 10.30 a 16.30, 11 a 17, 14 a 15, 15.30 a 16.30
- Recoleta: 11 a 17
- Santiago: 10 a 17
- Peñalolén: 9.30 a 13.30
- Ñuñoa: 10.30 a 16.30
- Lo Espejo: 10.00 a 13.30
- Maipú: 10 a 16
- La Florida: 10 a 17 y 15 a 18
- San Ramón: 10 a 17.30 y 10 a 17
Los usuarios deben tomar precauciones y planificar sus actividades, considerando estas interrupciones programadas mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.