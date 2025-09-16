Secciones
Cortes de luz: La Condes, Recoleta y diez comunas más afectadas este martes por trabajos de Enel

Las interrupciones, que se deben a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico, se extenderán desde las 10 hasta las 17, informó la empresa.

Hace 1 Hs

Enel confirmó este martes cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana. Según la compañía, las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y modernización del sistema eléctrico.

Quienes deseen consultar las direcciones específicas afectadas por los cortes o reportar fallas inesperadas pueden hacerlo a través del sitio web de Enel, que proporciona información actualizada durante todo el día.

Los cortes programados afectarán a la población desde las 10 hasta aproximadamente las 17. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) informó que más de 2.000 clientes se encuentran sin suministro en la región, y que su página web se actualiza constantemente con el estado de los cortes.

Entre las comunas más afectadas se encuentran La Florida, Las Condes y Huechuraba. A continuación, el detalle de los cortes por comuna y horarios:

- Huechuraba: 9 a 17

- Lo Barnechea: 9.30 a 10.30 y 11.30 a 12.30

- Vitacura: 10 a 16

- Las Condes: 10.30 a 16.30, 11 a 17, 14 a 15, 15.30 a 16.30

- Recoleta: 11 a 17

- Santiago: 10 a 17

- Peñalolén: 9.30 a 13.30

- Ñuñoa: 10.30 a 16.30

- Lo Espejo: 10.00 a 13.30

- Maipú: 10 a 16

- La Florida: 10 a 17 y 15 a 18

- San Ramón: 10 a 17.30 y 10 a 17

Los usuarios deben tomar precauciones y planificar sus actividades, considerando estas interrupciones programadas mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

