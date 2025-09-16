Secciones
“Pleno verano” en septiembre: la Aemet alerta por temperaturas de hasta 40° en varias zonas de España

El país afronta un episodio de calor excepcional con valores hasta 15°C por encima de lo normal. El jueves se espera el pico más extremo, con máximas que podrían superar los 40 °C en el valle del Guadalquivir.

Hace 2 Hs

España vivirá esta semana un episodio de calor inusual para mediados de septiembre, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los termómetros alcanzarán temperaturas propias de pleno verano, con valores que podrían llegar o incluso superar los 40 grados en zonas del suroeste peninsular.

El portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, advirtió que el episodio dejará máximas entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, e incluso hasta 15 grados más en algunas regiones. Además, las noches tropicales se extenderán por el litoral mediterráneo, el centro y el sur, con mínimas que no descenderán de los 20 grados.

Tormentas en el nordeste y calima en Canarias

Este martes predominarán los cielos despejados en gran parte del país, aunque en el nordeste peninsular se esperan tormentas localmente fuertes en Pirineos y Cataluña, con riesgo de granizo y rachas intensas de viento. En el Cantábrico y en el Estrecho se prevén lloviznas, mientras que en Canarias habrá intervalos de nubes altas y calima en concentraciones significativas.

Ciudades que rozarán los 40 grados

Las temperaturas seguirán subiendo progresivamente hasta el jueves, cuando se alcanzará el pico de calor. En amplias zonas del centro y sur peninsular se superarán los 34 a 36 °C, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se registrarán entre 38 y 40 °C.

Badajoz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Ciudad Real y Toledo podrían acercarse a los 40 °C.

En Madrid, Zaragoza, Valladolid o Logroño, se esperan máximas de hasta 35 °C.

Incluso en el Cantábrico oriental, habitualmente más fresco, los termómetros superarán los 30 °C.

En el resto del norte, las temperaturas oscilarán entre 24 y 26 °C.

En contraste, Madrid experimentará un descenso brusco a partir del viernes, con máximas que caerán hasta los 21 grados, mostrando la variabilidad de este episodio.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

Aunque el viernes seguirá siendo caluroso en buena parte del país, se espera que el fin de semana llegue un cambio de tendencia. Según la Aemet, existe aún incertidumbre en la magnitud del descenso, pero la entrada de una vaguada atlántica podría traer aire más frío y precipitaciones.

Eltiempo.es precisa que el domingo se producirá un enfriamiento más acusado en la mitad oeste, poniendo fin a un episodio marcado por temperaturas anómalamente altas para septiembre.

