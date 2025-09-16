Secciones
Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

Inaugurada en 1969, fue un símbolo de libertad, música y encuentro para varias generaciones.

Hace 2 Hs

La historia del ocio nocturno en España pierde uno de sus capítulos más emblemáticos. Sithon’s, una de las discotecas más antiguas del país, ha anunciado su cierre definitivo tras más de medio siglo siendo un referente de la noche en Toledo.

El local abrió sus puertas el 13 de octubre de 1969 y, desde entonces, se convirtió en punto de encuentro para miles de personas: desde jóvenes universitarios que encontraban allí su primer espacio de diversión hasta familias que lo consideraban casi una segunda casa.

En un mensaje compartido en redes sociales, los responsables de la sala se despidieron con palabras cargadas de emoción: “Se apagan las luces de un lugar que marcó generaciones. Más de medio siglo de bailes, de risas, de primeros besos y de esas noches que juramos que serían la última… y nunca lo fueron”.

Un espacio que marcó a Toledo

Sithon’s fue mucho más que una discoteca. En plena España de finales de los sesenta, cuando las costumbres tradicionales aún marcaban el ritmo social, el local ofreció un espacio de libertad, música y baile que revolucionó la vida nocturna de Toledo.

A lo largo de sus 55 años de historia, la sala supo adaptarse a modas, géneros musicales y tendencias, sin perder nunca la esencia que la caracterizó: ser un lugar de encuentro y diversión compartida.

Un legado imborrable

Sithon’s sobrevivió a crisis económicas, a profundos cambios sociales e incluso a la pandemia, que solo interrumpió su actividad de manera temporal. En sus muros quedaron guardados conciertos memorables, celebraciones universitarias y noches interminables que marcaron a generaciones enteras.

En su comunicado de despedida, el equipo solo tuvo palabras de gratitud: “Gracias, Sithon’s, por ser historia, por ser magia y por enseñarnos que las mejores noches… siempre se bailan juntos”.

Aunque las puertas se cierren para siempre, el legado de la sala seguirá vivo en la memoria de miles de toledanos y visitantes que encontraron en ella un lugar único e irrepetible.

