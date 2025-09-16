Qué es la nueva "etiqueta roja" de la DGT y qué significa cuando la veas en un coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso decisivo en la regulación de la movilidad autónoma en España con la presentación de la nueva ‘etiqueta roja’, un distintivo que deberán llevar de forma obligatoria todos los vehículos sin conductor que circulen por el país.
Este adhesivo no solo servirá para que los ciudadanos reconozcan fácilmente a los coches autónomos en carretera, sino que también aportará información clave a las autoridades. Cada pegatina incluirá la matrícula, un código de autorización y un icono con dos pasajeros enfrentados, símbolo que identifica la ausencia de un conductor al volante.
Un marco regulador para los coches sin conductor
La medida forma parte del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados (ES-AV), diseñado por la DGT para supervisar las pruebas y el despliegue progresivo de la conducción autónoma en vías públicas.
El programa está dividido en tres fases:
- Controlada: los ensayos se realizan en recintos cerrados y con un operario de seguridad dentro del vehículo.
- Extensiva: los automóviles pueden circular en zonas reales de baja densidad de tráfico, pero todavía con un conductor de apoyo.
- Pre-Despliegue: autoriza a los prototipos más avanzados a circular sin nadie al volante, aunque bajo vigilancia remota.
Este esquema se ajusta a los criterios europeos y busca garantizar una transición segura hacia la movilidad autónoma.
Empresas en pruebas y primeras aplicaciones
Por el momento, ninguna compañía ha superado aún las tres fases del programa, aunque varias ya están realizando pruebas con el respaldo oficial de la DGT. Entre ellas figuran Renault, ALSA y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que trabajan con prototipos equipados con el nuevo distintivo rojo.
De esta manera, la etiqueta se convierte en un elemento clave de control y supervisión, además de un identificador visual para conductores y peatones. Quienes se crucen con estos automóviles sabrán que se trata de un coche autónomo sujeto a un marco legal específico y a un estricto proceso de pruebas.
Con esta medida, España se suma al grupo de países europeos que ya avanzan en la regulación de la conducción sin conductor, marcando un antes y un después en el futuro de la movilidad.