Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran volvió a sorprender a los espectadores de La Revuelta con una aparición inesperada. El artista británico, que ya visitó el programa de La 1 el pasado mes de junio, envió un mensaje grabado dirigido a David Broncano para anunciar una gran noticia: el lanzamiento oficial de su nuevo álbum, Play.
Durante su visita en verano, el intérprete de Perfect rompió su regla de no conceder entrevistas televisivas mientras está de gira, y disfrutó de un encuentro distendido con Broncano lleno de humor. Ahora, meses después, quiso regresar de forma simbólica para compartir la buena nueva y dejar un detalle especial.
"¡Ey, David! Ed por aquí. Es genial verte de nuevo. Me divertí mucho este verano en tu programa", comienza diciendo el músico en el vídeo. A continuación, anunció que “el disco del que estuvimos hablando ya está ahí fuera”, confirmando que Play ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Pero no se quedó ahí. Sheeran quiso tener un gesto especial con el presentador: “Te he enviado un regalito, una guitarra firmada. Espero que te guste”, aseguró. Minutos después, Broncano abrió el paquete en directo y mostró la guitarra entre aplausos del público, cerrando con un emocionado: “Un abrazo para Ed Sheeran”.
Antes de despedirse, el británico lanzó una promesa a la audiencia y al equipo del programa: “Nos vemos pronto, en cuanto esté de vuelta en España. Mucho amor”.
Con este guiño a La Revuelta, Ed Sheeran no solo celebró el lanzamiento de Play, sino que también reafirmó su vínculo con el público español y dejó abierta la puerta a una nueva visita en persona.