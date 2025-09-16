España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

Un golpe para Eurovisión y el “Big Five”

La salida española supondría un duro golpe para el festival, ya que nuestro país forma parte del llamado Big Five -junto a Italia, Francia, Alemania y Reino Unido-, el grupo de naciones fundadoras y principales aportantes económicos del certamen. Estos países pasan directamente a la final, prevista para el sábado 16 de mayo de 2026 en el Wiener Stadthalle de Viena, con semifinales los días 12 y 14.