España amenaza con retirarse de Eurovisión 2026 si participa Israel

El Consejo de Administración de RTVE ha decidido que España no participará en Eurovisión 2026 si finalmente Israel es admitido en el certamen. La propuesta fue presentada por el presidente de la corporación, José Pablo López, y recibió el respaldo mayoritario: 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.
El órgano directivo está compuesto por 15 miembros: cinco propuestos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar, uno por ERC, otro por Junts, uno por Podemos y uno por el PNV.
Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en anunciar su posible retirada, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, lo que representa ya cinco de los 37 participantes de la edición anterior.
Un golpe para Eurovisión y el “Big Five”
La salida española supondría un duro golpe para el festival, ya que nuestro país forma parte del llamado Big Five -junto a Italia, Francia, Alemania y Reino Unido-, el grupo de naciones fundadoras y principales aportantes económicos del certamen. Estos países pasan directamente a la final, prevista para el sábado 16 de mayo de 2026 en el Wiener Stadthalle de Viena, con semifinales los días 12 y 14.
Eurovisión está organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU), una entidad privada que en 2016 contaba entre sus patrocinadores principales a Moroccanoil, compañía cosmética de origen israelí y sede en Nueva York. El monto de dicho patrocinio nunca fue revelado.
El artista austríaco JJ, ganador del festival en 2024, también se posicionó en contra de la presencia israelí: “Es lamentable que se permita participar a Israel, porque usan esto como propaganda, y eso es algo que yo no apoyo”, declaró tras su victoria.
El trasfondo político: Gaza en el centro del debate
La decisión de RTVE no será oficial hasta diciembre, cuando los países deben confirmar su asistencia. Todo dependerá de si la UER permite la presencia de Israel, actualmente inmerso en la invasión de Gaza y los bombardeos masivos sobre el enclave palestino.
La medida recuerda a la expulsión de Rusia en 2022, cuando el organismo consideró que la participación rusa tras invadir Ucrania dañaría la reputación del certamen y contradecía sus valores de inclusión y unión.
El Gobierno español ha respaldado la postura de RTVE. El presidente Pedro Sánchez afirmó que, hasta que no termine la “barbarie”, ni Rusia ni Israel deberían competir en eventos internacionales. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sostuvo que “España no debe participar” si Israel sigue en Eurovisión, al considerar que los eventos culturales no deben “blanquear un genocidio”.
Otros miembros del Ejecutivo también se han pronunciado: Óscar López, ministro de Transformación Digital, aseguró que no existen “condiciones” para que Israel participe con normalidad; mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmó que “Israel no puede estar en Eurovisión ni en ningún espacio con normalidad mientras perpetúa un genocidio en Palestina”.
El Benidorm Fest seguirá adelante
Más allá de la decisión sobre Eurovisión, RTVE confirmó que el Benidorm Fest se celebrará igualmente, manteniendo su entidad propia como festival musical español. La corporación prepara cambios significativos para su quinta edición, con una producción más cercana al formato europeo y ensayos generales abiertos al público.
De esta forma, el certamen continuará siendo una gran plataforma de promoción para la música española y para impulsar tanto a nuevos talentos como a artistas consolidados, independientemente de la participación del país en Eurovisión.