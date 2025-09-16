Lola Índigo desmiente que se vaya a retirar de los escenarios: "No significa abandonar"

Durante su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025, celebrado en el Iberdrola Music de Madrid, Lola Índigo generó sorpresa al confesar que necesitaba un descanso tras siete años de carrera sin pausas. Sus palabras —“Ha sido un año complicado, necesito parar un poco, descansar y disfrutar de la familia”— se interpretaron rápidamente como un anuncio de retirada temporal de la música.