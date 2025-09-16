Lola Índigo desmiente que se vaya a retirar de los escenarios: "No significa abandonar"

Durante su actuación en el Coca Cola Music Experience 2025, celebrado en el Iberdrola Music de Madrid, Lola Índigo generó sorpresa al confesar que necesitaba un descanso tras siete años de carrera sin pausas. Sus palabras —“Ha sido un año complicado, necesito parar un poco, descansar y disfrutar de la familia”— se interpretaron rápidamente como un anuncio de retirada temporal de la música.
Sin embargo, la propia artista se ha encargado de desmentir los rumores y aclarar su postura.
Lola Índigo aclara su futuro en la música
A través de sus redes sociales, la cantante publicó un mensaje contundente:
“Tomarse un break para cuidar de tu salud mental, descansar y disfrutar de la familia no significa retirarse. Bajar el ritmo no significa abandonar”.
Con esta declaración, Lola Índigo deja claro que seguirá activa en la música, aunque con un ritmo más pausado. Su objetivo es priorizar el equilibrio entre vida personal y profesional, después de varios años de giras, lanzamientos y proyectos paralelos.
La salud mental en el centro de la conversación
El gesto de Lola Índigo pone el foco en un tema cada vez más visible en la industria musical: la importancia de cuidar la salud mental de los artistas. La cantante se suma así a una lista de figuras que han decidido frenar para poder continuar.
Quevedo, que con apenas 22 años se apartó de los escenarios durante casi un año tras el éxito de Quédate.
Pablo Alborán, que en distintas ocasiones pausó su actividad para gestionar la presión de la fama.
Dani Martín, quien ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental.
A nivel internacional, Justin Bieber, que reconoció públicamente sus dificultades emocionales y la necesidad de parar.
Estos ejemplos muestran que bajar el ritmo no es sinónimo de debilidad, sino de responsabilidad.
Lola Índigo: una pausa, no un adiós
La artista granadina seguirá vinculada a la música y a sus seguidores, pero con la convicción de que tomarse descansos es necesario para seguir ofreciendo lo mejor en los escenarios.
Su mensaje ha sido recibido con apoyo masivo en redes sociales, donde fans y colegas de la industria aplauden su decisión de priorizar el bienestar personal.