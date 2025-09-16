La ruta de la infanta Sofía por Lisboa en sus primeros días de universidad: de Alfama al Monasterio de los Jerónimos

La infanta Sofía ya está instalada en Lisboa para iniciar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, institución vinculada a la Universidad de Londres. Aunque el calendario académico arranca oficialmente el 22 de septiembre, la hija menor de los reyes de España ha aprovechado estos días para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la capital lusa.