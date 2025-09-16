Secciones
La ruta de la infanta Sofía por Lisboa en sus primeros días de universidad: de Alfama al Monasterio de los Jerónimos

La Casa Real ha compartido varias fotografías que muestran a Sofía disfrutando de Lisboa, en un itinerario que combina tradición, historia y cultura.

Hace 1 Hs

La infanta Sofía ya está instalada en Lisboa para iniciar el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, institución vinculada a la Universidad de Londres. Aunque el calendario académico arranca oficialmente el 22 de septiembre, la hija menor de los reyes de España ha aprovechado estos días para recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la capital lusa.

La tradición de la familia Borbón en Portugal

El vínculo de la familia real española con Lisboa no es nuevo. El bisabuelo de Sofía, Juan de Borbón, vivió durante cuatro décadas en la capital portuguesa, mientras que el rey Juan Carlos pasó allí su infancia en Villa Giralda. Además, Lisboa fue el destino del primer viaje oficial en solitario de la princesa Leonor.

El Monasterio de los Jerónimos, símbolo manuelino

Uno de los escenarios protagonistas del álbum distribuido por la Casa Real es el Monasterio de los Jerónimos, en el barrio de Belém. Construido en estilo manuelino —una fusión de gótico tardío y renacimiento— fue mandado edificar por Manuel I en 1501 para conmemorar el regreso de Vasco de Gama desde la India.

En el monasterio descansan figuras históricas como el propio Vasco de Gama, el poeta Luis de Camões y, desde 1985, el escritor Fernando Pessoa. La infanta Sofía también posó junto a la fuente monumental que preside el entorno ajardinado, adornada con motivos de sirenas, leones y geometrías.

Alfama, esencia lisboeta

Otro de los barrios que ya ha recorrido Sofía es Alfama, el corazón más antiguo de Lisboa. Sus calles estrechas, fachadas desconchadas y la música de fado interpretada por artistas callejeros reflejan la esencia de la ciudad.

Entre los puntos de interés del barrio se encuentran el Panteón Nacional, la plaza de Martim Moniz y la experiencia única de recorrer la zona en el mítico tranvía 28. Según las imágenes difundidas, la infanta fue vista paseando cerca del My Story Hotel Tejo, un edificio del siglo XIX renovado en la zona de la Baixa, a pocos metros de la Praça da Figueira y del Rossio.

Los primeros días de universidad en Lisboa

Antes del inicio oficial de las clases, el Forward College ha organizado actividades para que los nuevos alumnos se adapten a la vida universitaria. Sofía ha participado activamente en ellas y, al mismo tiempo, ha comenzado a descubrir la ciudad que será su hogar durante este curso.

En los próximos años, la infanta continuará sus estudios en París y en Berlín, completando así un programa académico internacional que busca formar a los futuros líderes en política y relaciones internacionales.

