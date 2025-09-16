España: fue embarazada de cinco meses a buscar el amor en First Dates y la reacción del hombre la sorprendió

Las primeras impresiones suelen marcar el rumbo de una cita, y en First Dates de España cualquier detalle puede convertirse en decisivo. Esta vez, el programa de Cuatro presentó una situación inesperada: Noelia, una alicantina de 44 años embarazada de cinco meses, acudió al restaurante con la esperanza de encontrar pareja después de cinco años sin una relación estable.
Lo curioso fue que su cita, Carlos, un valenciano de 40 años, no se dio cuenta de inmediato. Tal como contó Noelia en el confesionario: “Yo creo que Carlos no se ha dado ni cuenta de que estoy embarazada”. La revelación llegó recién cuando ella rechazó el vino en la cena: “No, yo estoy sin alcohol, que estoy embarazada”.
“No hay padre, es un óvulo que congelé”
Noelia explicó que había tomado la decisión de ser madre de nuevo por su cuenta. “No hay padre, es un óvulo que congelé”, confesó. Ya tiene una hija de cinco años con custodia compartida y ahora espera a una niña que se llamará Zoe.
Pese a la sorpresa, Carlos reaccionó con naturalidad: “Yo no me cierro a nada. Me dejo llevar. Lo mismo estoy perdiendo la oportunidad de que sea la mujer de mi vida”.
Carlos, abierto a la posibilidad de una relación
El soltero, director de seguridad y apasionado del deporte, había contado antes que le gustaría tener hijos algún día. La noticia no lo alejó, sino que lo acercó más a la posibilidad de construir algo con Noelia. “Soy una persona muy familiar. Yo no me cierro a nada”, aseguró.
Decisión final: ¿segunda cita sí o no?
Tras la velada y el paso por el confesionario, ambos coincidieron en querer seguir conociéndose.
Noelia: “Me ha parecido interesante y quiero conocerlo más”.
Carlos: “En poco tiempo no terminas de conocer a nadie. Después de ver que la cosa fluye, te quedas con ganas de más”.
¿Qué es First Dates?
First Dates es el programa de citas de Cuatro donde dos desconocidos comparten una cena en un restaurante y deciden si quieren seguir viéndose fuera de cámaras. Con momentos inesperados, confesiones y giros sorprendentes, se ha convertido en uno de los formatos más comentados de la televisión española.