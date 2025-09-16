Secciones
España: fue embarazada de cinco meses a buscar el amor en First Dates y la reacción del hombre la sorprendió

Esta vez, el programa de Cuatro presentó una situación inesperada.

Hace 1 Hs

Las primeras impresiones suelen marcar el rumbo de una cita, y en First Dates de España cualquier detalle puede convertirse en decisivo. Esta vez, el programa de Cuatro presentó una situación inesperada: Noelia, una alicantina de 44 años embarazada de cinco meses, acudió al restaurante con la esperanza de encontrar pareja después de cinco años sin una relación estable.

Lo curioso fue que su cita, Carlos, un valenciano de 40 años, no se dio cuenta de inmediato. Tal como contó Noelia en el confesionario: “Yo creo que Carlos no se ha dado ni cuenta de que estoy embarazada”. La revelación llegó recién cuando ella rechazó el vino en la cena: “No, yo estoy sin alcohol, que estoy embarazada”.

“No hay padre, es un óvulo que congelé”

Noelia explicó que había tomado la decisión de ser madre de nuevo por su cuenta. “No hay padre, es un óvulo que congelé”, confesó. Ya tiene una hija de cinco años con custodia compartida y ahora espera a una niña que se llamará Zoe.

Pese a la sorpresa, Carlos reaccionó con naturalidad: “Yo no me cierro a nada. Me dejo llevar. Lo mismo estoy perdiendo la oportunidad de que sea la mujer de mi vida”.

Carlos, abierto a la posibilidad de una relación

El soltero, director de seguridad y apasionado del deporte, había contado antes que le gustaría tener hijos algún día. La noticia no lo alejó, sino que lo acercó más a la posibilidad de construir algo con Noelia. “Soy una persona muy familiar. Yo no me cierro a nada”, aseguró.

Decisión final: ¿segunda cita sí o no?

Tras la velada y el paso por el confesionario, ambos coincidieron en querer seguir conociéndose.

Noelia: “Me ha parecido interesante y quiero conocerlo más”.

Carlos: “En poco tiempo no terminas de conocer a nadie. Después de ver que la cosa fluye, te quedas con ganas de más”.

¿Qué es First Dates?

First Dates es el programa de citas de Cuatro donde dos desconocidos comparten una cena en un restaurante y deciden si quieren seguir viéndose fuera de cámaras. Con momentos inesperados, confesiones y giros sorprendentes, se ha convertido en uno de los formatos más comentados de la televisión española.

Déficit cero y "doctrina Bukele": las dos anclas de Javier Milei para la batalla electoral

Yerba Buena: el Gobierno propone articular barrios privados con barrios populares

Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y defendió el equilibrio fiscal: "Lo peor ya pasó"

"Fue un llamado casi de socorro": el análisis político y económico del discurso de Javier Milei

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá nuboso y la temperatura en aumento

"Una decisión muy valiente": Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de la expropiación de YPF

