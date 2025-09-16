España: fue embarazada de cinco meses a buscar el amor en First Dates y la reacción del hombre la sorprendió

Lo curioso fue que su cita, Carlos, un valenciano de 40 años, no se dio cuenta de inmediato. Tal como contó Noelia en el confesionario: “Yo creo que Carlos no se ha dado ni cuenta de que estoy embarazada”. La revelación llegó recién cuando ella rechazó el vino en la cena: “No, yo estoy sin alcohol, que estoy embarazada”.