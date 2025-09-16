Estudiante denuncia el problema de la vivienda en Madrid: “Por un cuchitril te piden 500 euros y compartes piso con 7 personas”

La falta de vivienda asequible en Madrid volvió a ser protagonista en el debate de laSexta Xplica. Aritz Durán, estudiante zamorano afincado en la capital, denunció que alquilar una simple habitación puede costar 500 euros y que la emancipación juvenil es un imposible para buena parte de su generación.
“En Madrid tenemos un problema estructural muy grande en materia de vivienda”
Durán explicó que, como muchos jóvenes de ciudades pequeñas, se trasladó a Madrid en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, se encontró con un mercado inmobiliario que calificó de “problema estructural”: sin empleo en su ciudad de origen y sin posibilidad de vivir dignamente en la capital con un salario de entrada.
“Nosotros vamos a buscar un piso en Idealista. Buscamos una habitación, por ejemplo en mi caso, y por un cuchitril te piden 500 euros. 500 euros por una habitación que es enana y donde compartes piso con seis o siete personas”.
El estudiante señaló que esta situación deja a los jóvenes atrapados en una disyuntiva: “o vivimos esclavizados para pagar un alquiler que se lleva todo el salario, o no podemos seguir adelante”.
Una generación bloqueada por el precio de la vivienda
Los datos respaldan su testimonio. Según el Consejo de la Juventud, la emancipación juvenil en España se encuentra en mínimos históricos: apenas un 14,8% de los jóvenes logra independizarse.
El alquiler medio de un piso en España cuesta unos 675 euros al mes.
Una habitación en un piso compartido oscila entre 200 y 400 euros, aunque en ciudades como Madrid supera fácilmente los 500.
El precio medio del alquiler ronda ya los 11,59 euros por metro cuadrado, cifras inasumibles para quienes recién empiezan en el mercado laboral.
La respuesta política: ayudas para jóvenes
El Gobierno ha anunciado una nueva ayuda de 30.000 euros para jóvenes que quieran acceder a un alquiler con opción a compra, como parte de su estrategia para frenar la crisis habitacional y facilitar la independencia.
Sin embargo, voces como la de Aritz reflejan que la realidad sigue siendo muy dura: sin sueldos suficientes, sin viviendas asequibles y con un futuro que muchos califican de “negro”.