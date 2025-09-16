Estudiante denuncia el problema de la vivienda en Madrid: “Por un cuchitril te piden 500 euros y compartes piso con 7 personas”

“En Madrid tenemos un problema estructural muy grande en materia de vivienda”

Durán explicó que, como muchos jóvenes de ciudades pequeñas, se trasladó a Madrid en busca de oportunidades laborales. Sin embargo, se encontró con un mercado inmobiliario que calificó de “problema estructural”: sin empleo en su ciudad de origen y sin posibilidad de vivir dignamente en la capital con un salario de entrada.