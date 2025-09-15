Secciones
Mundo

Un equipo del matinal de Canal 13 fue agredido durante un despacho: "Están lanzando piedras"

El grave incidente se produjo durante la cobertura de un allanamiento de la PDI en viviendas vinculadas al tráfico de drogas.

Un equipo del matinal de Canal 13 fue agredido durante un despacho: Están lanzando piedras
Hace 1 Hs

El matinal “Tu Día” de Canal 13 enfrentó un tenso momento mientras cubría en vivo un operativo policial en la comuna de Peñaflor. El despliegue correspondía a un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en 20 viviendas vinculadas al tráfico de drogas. 

La periodista Ana María Silva, presente en el lugar, relató que “se trata de tres bandas vinculadas al narcotráfico y que están por recibir un golpe de la PDI”.

Sorpresa en Canal 13: el motivo por el que José Luis Repenning se ausentó del matinal "Tu día"

Sorpresa en Canal 13: el motivo por el que José Luis Repenning se ausentó del matinal Tu día

La comunicadora recorrió junto a su camarógrafo varios de los domicilios intervenidos. Sin embargo, en medio del despacho las cámaras registraron cómo ambos debieron salir corriendo, luego de que algunos vecinos comenzaran a lanzar piedras contra el equipo.

Desde el estudio, la conductora Priscilla Vargas advirtió: “Van a tener que salir del lugar porque están lanzando piedras. Se puso muy compleja la situación, lo sabíamos desde un principio”.

Ya a resguardo, la periodista Silva explicó que habían recibido la recomendación de abandonar el sector una vez que la PDI se retirara, por motivos de seguridad. Sin embargo, los incidentes se desataron de manera anticipada: “Lo que pasó acá es que ni siquiera se había ido la Policía y comenzaron a lanzar piedras”, señaló.

Misterio en la TV de Chile: ¿un fantasma apareció en el estudio del matinal “Tu Día”?

Misterio en la TV de Chile: ¿un fantasma apareció en el estudio del matinal “Tu Día”?

La notera agregó que “se generó un momento bastante tenso, porque la Policía también empezó a ponerse en una posición de defensa”.

Temas Santiago de ChileChileCanal 13
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorpresa en Canal 13: el motivo por el que José Luis Repenning se ausentó del matinal Tu día

Sorpresa en Canal 13: el motivo por el que José Luis Repenning se ausentó del matinal "Tu día"

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
5

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
6

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios