Un equipo del matinal de Canal 13 fue agredido durante un despacho: "Están lanzando piedras"

El matinal “Tu Día” de Canal 13 enfrentó un tenso momento mientras cubría en vivo un operativo policial en la comuna de Peñaflor. El despliegue correspondía a un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en 20 viviendas vinculadas al tráfico de drogas.
La periodista Ana María Silva, presente en el lugar, relató que “se trata de tres bandas vinculadas al narcotráfico y que están por recibir un golpe de la PDI”.
La comunicadora recorrió junto a su camarógrafo varios de los domicilios intervenidos. Sin embargo, en medio del despacho las cámaras registraron cómo ambos debieron salir corriendo, luego de que algunos vecinos comenzaran a lanzar piedras contra el equipo.
Desde el estudio, la conductora Priscilla Vargas advirtió: “Van a tener que salir del lugar porque están lanzando piedras. Se puso muy compleja la situación, lo sabíamos desde un principio”.
Ya a resguardo, la periodista Silva explicó que habían recibido la recomendación de abandonar el sector una vez que la PDI se retirara, por motivos de seguridad. Sin embargo, los incidentes se desataron de manera anticipada: “Lo que pasó acá es que ni siquiera se había ido la Policía y comenzaron a lanzar piedras”, señaló.
La notera agregó que “se generó un momento bastante tenso, porque la Policía también empezó a ponerse en una posición de defensa”.