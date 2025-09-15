“Es otro formato”: Amparo Noguera celebró la llegada de las teleseries a las redes sociales

La actriz Amparo Noguera se refirió a lo que ha significado crecer en una familia fuertemente ligada al mundo del teatro e hizo un análisis sobre los cambios que vienen experimentando las teleseries en Chile.
Durante una entrevista en el podcast Reyes del Drama, la artista se sinceró sobre si tuvo o no privilegios o favoritismos en el medio. “No veo ningún contra en pertenecer a una familia relacionada al teatro y la cultura”. “Nunca lo sentí, nunca me importó. Nunca pensé”, destacando además la satisfacción de ver a su padre, el reconocido actor Héctor Noguera, orgulloso de su trayectoria.
“Veo a mi padre y veo su orgullo, la alegría que le produce”, expresó con emoción.
Amparo Noguera y los nuevos formatos de teleseries en Chile
La actriz también se refirió a los cambios que atraviesa la industria televisiva, en particular a la llegada de teleseries que serán transmitidas a través de redes sociales, con apuestas de TVN y Canal 13. “Me parece genial y es otro formato”, señaló.
Además, reflexionó sobre las oportunidades que estos proyectos pueden abrir para la ficción nacional: “Quizás eso va a permitir que las teleseries en televisión abierta recuperen cierto ritmo y la gente que quiere algo más rápido vea la ficción vertical”, explicó.