“Es otro formato”: Amparo Noguera celebró la llegada de las teleseries a las redes sociales

Durante una entrevista en el podcast Reyes del Drama, la artista se sinceró sobre si tuvo o no privilegios o favoritismos en el medio. “No veo ningún contra en pertenecer a una familia relacionada al teatro y la cultura”. “Nunca lo sentí, nunca me importó. Nunca pensé”, destacando además la satisfacción de ver a su padre, el reconocido actor Héctor Noguera, orgulloso de su trayectoria.