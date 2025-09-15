El influencer español Javier Tudela rompió el silencio sobre la enfermedad de su pareja, Marina Romero

El influencer español Javier Tudela ha demostrado la actitud con la que afrontará este complicado momento junto a su pareja, Marina Romero, tras confirmarse públicamente la enfermedad que ella atraviesa. Con un breve pero contundente mensaje, el hijo de Makoke ha dejado clara su fuerza y compromiso: "Muchas gracias, vamos con todo y a por todo".
La enfermedad de Marina Romero y el apoyo de Javier Tudela
La noticia salió a la luz después de que Makoke explicara que había pospuesto su boda con Gonzalo por un motivo familiar que prefirió mantener en silencio. Semanas después, se conoció que se trataba de Marina Romero, quien decidió contar su situación en una emotiva carta publicada en redes sociales.
En su mensaje, la periodista agradeció el apoyo incondicional de Javier Tudela, asegurando que estos han sido los días más difíciles de su vida, pero también los que más le han enseñado sobre el verdadero amor. “El amor se demuestra en los detalles cotidianos”, escribió, convencida de que esta etapa los hará salir más unidos y con más razones para celebrar la vida juntos.
El mensaje de fuerza de Javier Tudela
Tras la carta de Marina, Javier Tudela respondió con un gesto público que ha emocionado a sus seguidores. En una historia de Instagram, escribió: "Muchas gracias, vamos con todo y a por todo". Un mensaje breve, pero con una gran carga de intención, que resume su decisión de acompañar a su pareja en este proceso.
Además, Javier quiso mantener su tradición de celebrar cada “mesario” junto a Marina. Con motivo del día 14, compartió un vídeo recopilatorio con imágenes de sus ocho años de relación y de sus dos hijos, de cuatro años y un año. La publicación, titulada “Mesario 14”, fue interpretada como un símbolo más de la unión familiar.
La reacción de Makoke y los seguidores
El gesto no pasó desapercibido. Makoke, madre de Javier, reaccionó públicamente con un mensaje de cariño: "Os quiero tantísimo". Del mismo modo, cientos de seguidores enviaron palabras de aliento a Marina Romero, reconociendo la valentía con la que está afrontando este momento.
La pareja, que lleva ocho años junta y ha formado una familia sólida, encara ahora una etapa complicada, pero lo hace desde la unión, la esperanza y la firme intención de superar cualquier obstáculo juntos.