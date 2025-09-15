Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, la atención se centra en cómo celebrar y, por supuesto, en cómo funcionará el comercio durante los feriados. El 18 y 19 de septiembre son fechas clave para el país y, como es tradición, la legislación establece una serie de normas que regulan la apertura y cierre de tiendas y servicios durante estos días festivos.
Anticiparse a estos cambios es fundamental para los consumidores. Aunque la mayoría de los establecimientos comerciales deberá cerrar por ley, existen excepciones. La Dirección del Trabajo (DT) fiscaliza que se cumplan estas normativas y, además, informa a la ciudadanía para que pueda planificar compras y actividades de manera adecuada.
Durante estas Fiestas Patrias, los días 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables para la gran mayoría de quienes trabajan en el comercio, según lo establecido en la Ley 19.973.
Esto implica que supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia adosados a servicentros que solo venden productos envasados deberán permanecer cerrados.
El descanso para los trabajadores comenzará a las 21 del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 6 del sábado 20 de septiembre.
Quedan excluidos de esta obligación restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, casinos, farmacias de urgencia o de turno, expendios de combustible y aquellas "tiendas de conveniencia" que preparen alimentos en el mismo local. Además, los pequeños negocios de barrio podrán abrir sus puertas, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos.