Fiestas Patrias en Chile: ¿cómo funcionarán los supermercados durante el 18 y 19 de septiembre?

Con la llegada de las Fiestas Patrias, la atención se centra en cómo celebrar y, por supuesto, en cómo funcionará el comercio durante los feriados. El 18 y 19 de septiembre son fechas clave para el país y, como es tradición, la legislación establece una serie de normas que regulan la apertura y cierre de tiendas y servicios durante estos días festivos.