Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles

Mercadona, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, ha abierto un nuevo proceso de contratación con sueldos que pueden alcanzar los 87.576 euros anuales. En esta ocasión, la compañía no busca personal de tienda ni de almacén, sino médicos para incorporarse a su red de profesionales sanitarios internos en distintas provincias de España y algunas zonas de Portugal.
Según el anuncio publicado en su portal de empleo, el objetivo es “proteger la salud de la plantilla y velar por su seguridad laboral”, destinando recursos específicos a garantizar el bienestar de sus trabajadores.
Los puestos ofertados incluyen:
- Contrato indefinido a jornada completa (40 horas semanales).
- Horario de lunes a viernes en turno partido, con posibilidad de trabajar algún sábado en función de la necesidad.
- Retribución que va desde los 57.689 hasta los 87.576 euros brutos anuales en España.
- Formación inicial remunerada y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.
- En el caso de Portugal, el salario ofrecido es algo inferior, oscilando entre 45.637 y 69.280 euros anuales.
La oferta está disponible en varias localizaciones del país, entre ellas:
- Sevilla
- Córdoba
- A Coruña
- Valencia
- Castellón
- Badajoz
- Lleida
- Huesca
- Zaragoza
- Valladolid
- Cantabria
- Huelva
- Asturias
- Barcelona
- Ourense
- Pontevedra
- Lugo
En Portugal, las vacantes se encuentran en Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Leiria, Santarém y Setúbal.
Con esta convocatoria, Mercadona refuerza su estrategia de poner en valor la salud laboral de su plantilla, garantizando no solo condiciones competitivas, sino también estabilidad y desarrollo profesional.
Los interesados en aplicar pueden hacerlo a través del portal de empleo oficial de Mercadona, donde se detallan los requisitos específicos de cada puesto.