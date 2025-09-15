Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles

Mercadona, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, ha abierto un nuevo proceso de contratación con sueldos que pueden alcanzar los 87.576 euros anuales. En esta ocasión, la compañía no busca personal de tienda ni de almacén, sino médicos para incorporarse a su red de profesionales sanitarios internos en distintas provincias de España y algunas zonas de Portugal.