Secciones
Mundo

Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles

La cadena de supermercados busca médicos para reforzar su plantilla en diferentes puntos de España y Portugal. Ofrece contrato indefinido, jornada completa y formación remunerada.

Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles
Hace 1 Hs

Mercadona, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig, ha abierto un nuevo proceso de contratación con sueldos que pueden alcanzar los 87.576 euros anuales. En esta ocasión, la compañía no busca personal de tienda ni de almacén, sino médicos para incorporarse a su red de profesionales sanitarios internos en distintas provincias de España y algunas zonas de Portugal.

Según el anuncio publicado en su portal de empleo, el objetivo es “proteger la salud de la plantilla y velar por su seguridad laboral”, destinando recursos específicos a garantizar el bienestar de sus trabajadores.

Los puestos ofertados incluyen:

- Contrato indefinido a jornada completa (40 horas semanales).

- Horario de lunes a viernes en turno partido, con posibilidad de trabajar algún sábado en función de la necesidad.

- Retribución que va desde los 57.689 hasta los 87.576 euros brutos anuales en España.

- Formación inicial remunerada y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.

- En el caso de Portugal, el salario ofrecido es algo inferior, oscilando entre 45.637 y 69.280 euros anuales.

La oferta está disponible en varias localizaciones del país, entre ellas:

- Sevilla

- Córdoba

- A Coruña

- Valencia

- Castellón

- Badajoz

- Lleida

- Huesca

- Zaragoza

- Valladolid

- Cantabria

- Huelva

- Asturias

- Barcelona

- Ourense

- Pontevedra

- Lugo

En Portugal, las vacantes se encuentran en Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Leiria, Santarém y Setúbal.

Con esta convocatoria, Mercadona refuerza su estrategia de poner en valor la salud laboral de su plantilla, garantizando no solo condiciones competitivas, sino también estabilidad y desarrollo profesional.

Los interesados en aplicar pueden hacerlo a través del portal de empleo oficial de Mercadona, donde se detallan los requisitos específicos de cada puesto.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Buscas trabajo en España? Nestlé necesita personal con contrato indefinido, teletrabajo y sueldo de hasta 2.900 euros

¿Buscas trabajo en España? Nestlé necesita personal con contrato indefinido, teletrabajo y sueldo de hasta 2.900 euros

Septiembre caluroso en España: la Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados en el sur

Septiembre caluroso en España: la Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados en el sur

Interestelar Sevilla 2026: Love of Lesbian y Siloé encabezan las primeras confirmaciones

Interestelar Sevilla 2026: Love of Lesbian y Siloé encabezan las primeras confirmaciones

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

Si compras un iPhone 17 en España tendrás dos horas menos de batería que en Estados Unidos: este es el motivo

Si compras un iPhone 17 en España tendrás dos horas menos de batería que en Estados Unidos: este es el motivo

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
2

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
4

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
5

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia
6

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

A pie, en carros o camionetas, miles de palestinos dejan Gaza

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

La nueva primera ministra de Nepal, propuesta por Discord, disolvió el Parlamento

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios