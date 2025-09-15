Acceso a la vivienda en España: Pedro Sánchez lanza una ayuda de 30.000 euros para jóvenes en alquiler con opción a compra

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una nueva ayuda económica destinada a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Se trata de una línea de apoyo de casi 30.000 euros para menores de 35 años que contraten un alquiler con opción a compra en viviendas protegidas (VPO).
Cómo funcionará la ayuda de 30.000 euros
La medida, que se integrará en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, permitirá que el importe de hasta 30.000 euros se descuente del precio final de compraventa. Las rentas pagadas durante el alquiler contarán como un pago anticipado.
Al tratarse de viviendas de protección oficial con carácter permanente:
El precio estará tasado por ley.
Cualquier reventa deberá hacerse a otra persona que cumpla los mismos requisitos.
La medida busca frenar la escalada de precios que ha dificultado el acceso a la primera vivienda, especialmente para los jóvenes, en un contexto donde el coste de compra aumentó un 12,7% en el segundo trimestre de 2025.
Seguro de impago y ayudas a la despoblación
Además del nuevo apoyo para alquiler con opción a compra, el Gobierno implementará otras medidas:
Seguro de impago de rentas para jóvenes, que se pondrá en marcha este mismo periodo de sesiones.
Ayudas de hasta 10.800 euros para comprar vivienda en municipios con menos de 10.000 habitantes (máximo del 20% del precio de compra).
El seguro cubrirá contratos cuya renta no supere el 50% de los ingresos netos de la unidad familiar.
Control de pisos turísticos y papel de las autonomías
Sánchez también anunció la exigencia de retirar 53.000 pisos turísticos ilegales, con el fin de destinarlos al alquiler residencial. Recalcó que la Ley de Vivienda ya se aplica al 17% de la población, contribuyendo a reducir el precio de los alquileres.
Asimismo, pidió la colaboración de las comunidades autónomas, proponiendo movilizar 7.000 millones de euros en los próximos cinco años, triplicando transferencias a aquellas que cofinancien los programas.
Balance de vivienda en España
El presidente destacó que en 2024 se terminaron más de 100.000 viviendas y se iniciaron 135.000 nuevas construcciones, la mayor cifra en 14 años. No obstante, admitió que “aún queda mucho por hacer” para garantizar precios más accesibles.