¿Lloverá este 18 de septiembre en Chile? Así estará el tiempo para Fiestas Patrias

Cada vez falta menos para las celebraciones por Fiestas Patrias en Chile y la gran pregunta es: ¿cómo estará el tiempo? Expertos en meteorología llaman a estar atentos al pronóstico para poder tomar las precauciones necesarias durante las celebraciones.
Según distintos especialistas, algunas ciudades podrían vivir estas festividades bajo la lluvia. Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, advirtió que en las fondas de Santiago los asistentes podrían terminar "zapateando en el barro".
Leyton detalló que durante "el 18 llegan las lluvias, tal como lo habíamos prometido. No llegan a Santiago, pero llegan hasta la región de Ñuble. Y, al final de la tarde, con algunas precipitaciones débiles en la región del Maule, pero no llegan a Santiago".
En cuanto a la llegada de un nuevo sistema frontal, el experto sostuvo que "las bajas presiones le permiten la pasada, porque no tiene que romper las altas presiones, y eso hace que lleguen el día 20/21 (de septiembre a Santiago)".
Coincidiendo con esta previsión, Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, indicó que durante el fin de semana "podríamos tener precipitaciones en la capital, en la región de Valparaíso, y podría alcanzar la región de Coquimbo".
Respecto a la intensidad de la lluvia, Leyton aclaró que "hasta ahora se ve importante la precipitación, o sea, no es así como dos milímetros, sino que algunos milímetros más". Por su parte, Göhler precisó que la mayor cantidad de agua caería el sábado por la noche, con "montos que podrían ir entre 15 a 25 milímetros, estamos hablando de una lluvia importante. No va a ser tan intensa, pero va a mojar", agregó.
Finalmente, Leyton adelantó que durante la semana entregarán más detalles sobre el fenómeno. "Los vamos a estar revisando durante la semana, a qué hora es, cuánto va a caer, porque se vislumbra una precipitación, unas lluvias importantes en Santiago", concluyó.