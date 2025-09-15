¿Lloverá este 18 de septiembre en Chile? Así estará el tiempo para Fiestas Patrias

Respecto a la intensidad de la lluvia, Leyton aclaró que "hasta ahora se ve importante la precipitación, o sea, no es así como dos milímetros, sino que algunos milímetros más". Por su parte, Göhler precisó que la mayor cantidad de agua caería el sábado por la noche, con "montos que podrían ir entre 15 a 25 milímetros, estamos hablando de una lluvia importante. No va a ser tan intensa, pero va a mojar", agregó.