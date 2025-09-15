Secciones
Denisse Campos sorprendió a todos al revelar la razón de sus cirugías estéticas: "Quiero..."

La influencer y gemela de Daniella Campos se somete a múltiples procedimientos estéticos y comenta su vuelta a la televisión.

Hace 2 Hs

Denisse Campos sorprendió a sus seguidores al compartir que se sometió a varios procedimientos estéticos, tanto faciales como corporales, que documentó para posteriormente publicar en sus redes sociales.

Las intervenciones estuvieron a cargo del cirujano Sebastián Puchi, quien en una entrevista contó que Campos le reveló los motivos que la llevaron a buscar estas mejoras estéticas. "Parte un poco porque tengo la intención de entrar nuevamente a un reality. Estoy en conversaciones con ellos", confesó Denisse.

La gemela añadió que su decisión también responde al paso del tiempo: "Y también por el tema de que ya uno está entrando a la cercanía de los 50 años y yo no quiero decaer físicamente, todo lo contrario. Creo que la mujer, hoy en día... Son nuestros nuevos 30. Yo pienso que tengo 20 años menos en todo sentido, entonces queremos vernos así por dentro y por fuera".

Aunque no entregó más detalles sobre sus futuros proyectos televisivos, Denisse evidenció sus ganas de regresar al mundo del espectáculo. Cabe recordar que su hermana, Daniella Campos, ya está confirmada para participar en El Internado, el nuevo reality de convivencia y cocina extrema de Mega.

Entre los procedimientos a los que se sometió Denisse Campos se encuentran: lipoescultura 360, microagujas para renovar la piel del rostro, extracción de lunares, reducción de cintura, implantes de glúteos, liposucción de papada, corrección de estrías y reducción de busto.

