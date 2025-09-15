El restaurante de Barcelona que conquistó a Matt Damon: dejó una nota al propietario tras su visita

Cuando una celebridad internacional visita España, cada detalle de su estancia genera expectación. Y esta vez ha sido Matt Damon, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, quien sorprendió en Barcelona con su visita a Denassus, un restaurante de autor situado en la calle Blai, en el corazón de la ciudad.
El intérprete, conocido por títulos como Thor: Ragnarok, Interstellar o Invictus, no solo degustó algunos de los platos del local, sino que también dejó un mensaje escrito a mano que ha dado que hablar. El equipo del restaurante compartió en Instagram la nota, en la que Damon bromeó con uno de los fundadores: “Jódete Alejo, tienes que trabajar más”, escribió el actor, en alusión a Alejo Mailan, socio junto con Sergi Ruiz de este proyecto gastronómico.
Denassus, una joya gastronómica en el Poble-sec
Denassus abrió sus puertas hace seis años y se ha consolidado como uno de los locales de referencia en Barcelona. Su propuesta se define como una “gastronomía dinámica donde el producto siempre es la figura”, con una carta de vinos que apuesta en un 90% por pequeños productores.
Entre sus platos más destacados se encuentran las croquetas de pato Pekín, el pulpo de Asturias, el magret de pato con puré de chirivía, el solomillo con foie y cebolla o el tradicional trinxat de la Cerdanya con butifarra del perol. Además, cuenta con opciones de brasa como pescado fresco o chuletón de vaca vieja nacional. Para el final, destacan postres como las milhojas de pistacho, el brownie de chocolate o un dúo de sorbetes.
Barcelona, destino gastronómico de famosos
La visita de Matt Damon se suma a la larga lista de celebridades que han encontrado en Barcelona un destino gastronómico de primer nivel. Entre ellos destacan Shakira y Lewis Hamilton, que han sido vistos en locales de la ciudad, o Dua Lipa, que pasó por el restaurante Gresca.
Otros ejemplos son:
- Bar Quart al Set (Sant Just Desvern), donde han comido Shakira y Estopa.
- Estimar, con dos Soles Repsol, elegido por Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.
- Restaurante Río Dragón, el asiático favorito de figuras como Santiago Segura, Kiko Matamoros y El Gran Wyoming.
Con esta anécdota, Denassus suma un nuevo capítulo a su historia, convirtiéndose en uno de los restaurantes barceloneses imprescindibles tanto para el público local como para visitantes internacionales.