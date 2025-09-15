Cortes de luz en Chile: Enel confirmó que nueve comunas de Santiago serán afectadas este lunes

Enel informó que este lunes se realizarán cortes de luz en sectores específicos de nueve comunas de la Región Metropolitana. La medida, que responde a trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico, podría extenderse hasta siete horas en algunos casos.
Según la empresa, “los detalles de estos cortes están disponibles a través del sitio web de Enel, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían”.
A continuación, los sectores que se verán afectados en la capital por los cortes de luz:
- Santiago
Sierra Bella: 9.30 a 10.30
General Gana: 14 a 15
Bio Bio: 15.30 a 16.30
- Providencia
Santa Isabel: 10.30 a 15.30
Inés de Suárez: 10.30 a 16.30
- Recoleta
Las Brisas con Alicanto: 11.30 a 17.30
San Gerardo con Colonia: 11.30 a 17.30
- Maipú: 10 a 13
- La Granja: 10 a 17
- San Joaquín: 9.30 a 15.30
- Macul
Los Industriales: 10.30 a 17.30
Villa Los Alerces: 11 a 18
- Lo Barnechea: 11.30 a 17.30
- La Reina: 9 a 15
Enel reiteró que estos cortes son necesarios para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la red eléctrica. Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas planificar con antelación el uso de electricidad y seguir las actualizaciones disponibles en la página oficial de la compañía.
¿Qué hacer ante un corte de luz?
Enel entrega una serie de recomendaciones para los usuarios en caso de un eventual corte de luz:
- Revisa si el corte te afecta sólo a ti, o también a tus vecinos.
- Si solo afecta a tu domicilio, desenchufa los artefactos eléctricos de mayor consumo y verifica los automáticos de tu vivienda.
- Si afecta a tu sector, reporta de inmediato. Desenchufa los aparatos de cocina pequeños y evita abrir la puerta del refrigerador hasta, al menos, media hora después de que haya vuelto la energía.