El hotel más pequeño de Córdoba recomendado por la Guía Michelin: un oasis romántico con solo seis habitaciones

Córdoba, única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, ofrece innumerables razones para visitarla: la imponente Mezquita-Catedral, la ciudad califal de Medina Azahara o su histórico casco urbano. Pero entre sus tesoros menos conocidos se encuentra un alojamiento singular que ha conquistado tanto a viajeros como a la Guía Michelin: el Hotel Patio del Posadero, el hotel más pequeño de la ciudad.