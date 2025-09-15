El hotel más pequeño de Córdoba recomendado por la Guía Michelin: un oasis romántico con solo seis habitaciones

Córdoba, única ciudad del mundo con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, ofrece innumerables razones para visitarla: la imponente Mezquita-Catedral, la ciudad califal de Medina Azahara o su histórico casco urbano. Pero entre sus tesoros menos conocidos se encuentra un alojamiento singular que ha conquistado tanto a viajeros como a la Guía Michelin: el Hotel Patio del Posadero, el hotel más pequeño de la ciudad.
Un hotel boutique con esencia cordobesa
Ubicado en una tranquila calleja del casco histórico, a solo 10 minutos a pie de la Mezquita-Catedral, este hotel boutique es un auténtico secreto bien guardado. José, originario de Girona, y Lisa, nacida en Verona, se enamoraron del edificio y lo transformaron en un espacio único con apenas seis habitaciones, cada una diferente y con personalidad propia.
El corazón del hotel es su patio cordobés del siglo XV, que conserva la tradición arquitectónica local y se ha convertido en el rincón favorito de los huéspedes. Allí, incluso pasea Willy, la simpática tortuga que ejerce como mascota del alojamiento.
Estancias con historia y personalidad
Cada habitación del Patio del Posadero cuenta con un estilo propio:
- Pasitea, la más amplia, dispone de bañera y ducha y está ubicada en la parte superior junto a Hypnos, inspirada en la mitología clásica.
- Petra conserva muros originales del siglo XV.
- Quelo rinde homenaje al flamenco y la danza.
- Índico transporta al visitante a paisajes lejanos como África o la India.
- Spartum, la más pequeña, ofrece la esencia más pura de la campiña cordobesa.
Gastronomía, relax y distinción Michelin
Además de su ambiente íntimo, el hotel ofrece detalles que lo hacen único: chimenea interior, piscina de agua salada y una cuidada propuesta gastronómica de desayunos y brunch, que le ha valido su mención en la Guía Michelin.
Con precios que parten desde 110 euros por noche para dos personas, el Hotel Patio del Posadero se presenta como una opción ideal para una escapada romántica o un fin de semana de desconexión en Córdoba.
Pequeño en tamaño pero inmenso en encanto, este alojamiento demuestra que lo exclusivo y lo auténtico siguen siendo el verdadero lujo en el corazón de Andalucía.