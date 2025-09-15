Este pueblo catalán ha sido elegido como el más bonito del mundo

Naturaleza y la cascada más alta de Cataluña

Rupit se encuentra en pleno Espacio Natural del Collsacabra, un área protegida ideal para los amantes del senderismo, el ciclismo y la observación de la fauna. Entre las rutas más populares está la que conduce al Salt de Sallent, la cascada más alta de Cataluña, con más de 100 metros de caída libre. Durante la primavera, el caudal de agua y el paisaje verde convierten la excursión en una experiencia inolvidable.