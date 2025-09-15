Secciones
Este pueblo catalán ha sido elegido como el más bonito del mundo

Con un puente colgante de madera, calles empedradas y la cascada más alta de Cataluña, este enclave medieval ha sido reconocido por como una joya única a nivel internacional.

Hace 1 Hs

Rupit i Pruit, un pintoresco pueblo medieval de la comarca de Osona, ha sido reconocido en 2025 como el pueblo más bonito del mundo por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Esta distinción, otorgada dentro de la iniciativa Best Tourism Villages, premia destinos que destacan por su belleza, sostenibilidad y patrimonio cultural, consolidando a Rupit como una joya turística de escala global.

Ubicado en el norte de la provincia de Barcelona, a poco más de dos horas y media en coche desde Tarragona, Rupit i Pruit se ha convertido en una escapada imprescindible para quienes buscan turismo rural, historia y naturaleza. Con apenas 200 habitantes, el pueblo conserva la esencia de las aldeas de montaña catalanas, con casas de piedra, callejuelas empedradas y un entorno natural incomparable.

Un viaje al pasado medieval

Acceder a Rupit es ya parte de la experiencia: el visitante debe cruzar su emblemático puente colgante de madera, que conduce directamente a un escenario digno de un cuento. El núcleo urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, invita a recorrer calles floridas y rincones llenos de tradición.

Entre sus atractivos destaca la iglesia barroca de Sant Miquel Arcàngel, además de ermitas y templos cercanos como Sant Joan de Fàbregas, Sant Llorenç, Sant Andreu o el Santuari del Far, este último famoso por sus impresionantes vistas desde el acantilado sobre el Collsacabra.

Naturaleza y la cascada más alta de Cataluña

Rupit se encuentra en pleno Espacio Natural del Collsacabra, un área protegida ideal para los amantes del senderismo, el ciclismo y la observación de la fauna. Entre las rutas más populares está la que conduce al Salt de Sallent, la cascada más alta de Cataluña, con más de 100 metros de caída libre. Durante la primavera, el caudal de agua y el paisaje verde convierten la excursión en una experiencia inolvidable.

Con este reconocimiento de la OMT, Rupit i Pruit no solo se reafirma como uno de los pueblos con más encanto de Cataluña, sino que se coloca en el mapa internacional como un destino turístico de referencia para viajeros de todo el mundo.

