Kiko Rivera reaparece en los escenarios tras su separación de Irene Rosales: "Me pilla en el peor momento de mi vida"

El hijo de Isabel Pantoja ofreció su primer concierto como soltero en las fiestas de San Mateo, en Paradai (Lugo), donde agradeció el apoyo del público tras su reciente ruptura sentimental.

IMAGEN TOMADA DE 20MINUTOS.ES
Kiko Rivera vuelve a subirse a los escenarios en plena tormenta personal. El artista ofreció este sábado su primer concierto tras separarse de Irene Rosales, con quien compartió once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas, Ana y Carlota. La cita fue en las fiestas de San Mateo, en Paradai (Lugo), donde el DJ confesó sentirse “en el peor momento” de su vida.

El espectáculo arrancó con Cuento de hadas, una canción que habla de una historia de amor que en su caso, ya forma parte del pasado. “Hacía mucho que no cantaba esa canción y la verdad es que me pilla en el peor momento de mi vida”, reconoció Rivera emocionado, ante los vítores y aplausos de los vecinos del municipio, tal y como mostró en redes el periodista Javi de Hoyos.

Primer concierto “como soltero”

A pesar de la carga emocional, el hijo de Isabel Pantoja pidió a los asistentes que se entregaran para disfrutar de la noche: “Así que quiero a todo el mundo arriba porque hoy venimos a pasarlo bien”.

Con un tono más distendido, Kiko Rivera bromeó con su nueva situación personal: “Este es mi primer bolo como soltero”, comentó entre risas, acompañando la frase con un expresivo “madre mía”.

Arropado por el público gallego

Cientos de vecinos acudieron al evento, en el que Rivera ejerció de DJ. Después, el artista compartió en sus redes sociales una fotografía del recinto completamente lleno, agradeciendo el apoyo recibido en un momento tan complicado de su vida personal.

Con esta reaparición, Kiko Rivera demuestra que, a pesar de atravesar uno de los capítulos más difíciles de su trayectoria, la música sigue siendo su refugio y el escenario, el lugar donde mejor se siente acompañado.

