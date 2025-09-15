Kiko Rivera reaparece en los escenarios tras su separación de Irene Rosales: "Me pilla en el peor momento de mi vida"

El espectáculo arrancó con Cuento de hadas, una canción que habla de una historia de amor que en su caso, ya forma parte del pasado. “Hacía mucho que no cantaba esa canción y la verdad es que me pilla en el peor momento de mi vida”, reconoció Rivera emocionado, ante los vítores y aplausos de los vecinos del municipio, tal y como mostró en redes el periodista Javi de Hoyos.