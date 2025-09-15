Ester Expósito critica la cosificación de las mujeres: "Nuestro reto es hacernos escuchar"

Ester Expósito, una de las actrices españolas más reconocidas a nivel internacional, se ha sincerado en el pódcast No te lo Cayes, de Platanomelón, donde habló sobre su intimidad, la cosificación de las mujeres y su relación con las escenas de sexo en la pantalla.
La intérprete de 25 años recordó su paso por Élite, la serie que la catapultó a la fama cuando tenía apenas 18: “Mi personaje hace un trío. Hubo un momento en el que actuamos una doble penetración y me parecía una barbaridad que una chica de 16 años tenga eso. No se montó porque, evidentemente, no tenía ningún sentido”.
Desde entonces, Expósito confesó que tomó una decisión clara: “No he vuelto a hacer ninguna escena de sexo porque no lo veía necesario en las historias que había hecho”, aunque aclaró que recientemente sí protagonizó una, ya que formaba parte de “una historia de amor en la que estaba justificado”.
Crítica a la mirada social sobre el cuerpo femenino
La actriz madrileña criticó abiertamente “la cosificación y sexualización del cuerpo femenino que hace constantemente la sociedad”, y explicó que su manera de resistir es decidir cuándo acepta rodar escenas íntimas y cuándo no.
“No he querido exponerme y seguir alimentando eso, pero no porque tenga nada de malo el sexo. El problema lo tiene la mirada de la sociedad con el cuerpo de la mujer, cómo nos cosifica y cómo no ve igual de natural ni de ligero el cuerpo del hombre y el de la mujer”, reflexionó.
En ese sentido, lanzó un mensaje claro: “El reto de las mujeres es hacernos escuchar, independientemente de cómo somos por fuera”.
Una etapa de crecimiento personal
Además de su postura frente a la industria audiovisual, Ester Expósito habló sobre su proceso personal y la importancia del autocuidado: “Siempre intento ser uno de mis máximos referentes, estoy en una etapa de mi vida en la que quiero priorizarme. Estoy aprendiendo a cuidarme mejor y a darme la importancia que merezco”.
La actriz también destacó el valor de la terapia en este camino: “A mí me cuesta mucho mostrar mi parte más vulnerable, me cuesta aceptarme tal y como soy. Realmente me gustaría poder con todo y que no me afectasen tanto las cosas en mi día a día”.
Con estas declaraciones, Expósito no solo se suma al debate sobre la cosificación de la mujer en la sociedad y en la industria audiovisual, sino que también visibiliza la importancia de la salud mental y la autoaceptación en el mundo actual.