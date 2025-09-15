El Gobierno hizo oficial la designación de Lisandro Cataltán al frente del Ministerio del Interior

Con la necesidad de recomponer la gestión después del revés electoral que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei dispuso una serie de cambios en la estructura del Gobierno nacional que incluyen la reactivación del Ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán al frente de la cartera. La medida quedó oficializada este lunes mediante la publicación en el Boletín Oficial de diversos decretos.
La decisión se plasmó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que restablece el Ministerio del Interior como organismo independiente, tras haber sido degradado a secretaría el año pasado. A su vez, el Decreto 672/2025 confirmó la designación: “Desígnase en el cargo de Ministro del Interior al abogado Lisandro Catalán”.
El regreso del Ministerio del Interior refuerza el rol de la Casa Rosada en la relación con las provincias, en un momento de alta tensión política. La formalización del cargo de Catalán coincide con una jornada cargada de actividad para el presidente Milei, quien encabezará reuniones con las mesas nacional y bonaerense, y por la tarde tomará juramento a su flamante ministro. El mandatario cerrará el día con una cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026.
Catalán ya había tenido un debut no oficial la semana pasada, cuando organizó de manera imprevista el primer encuentro de la denominada “mesa federal”, donde comenzó a reunir a los aliados del oficialismo. Con su asunción formal, el funcionario queda al frente de una cartera clave con competencias ampliadas.
Los cambios definidos por el Gobierno
El DNU 658/2025 establece además una reestructuración profunda de la Ley de Ministerios, lo que redefine tanto la composición del gabinete nacional como las atribuciones de la Jefatura de Gabinete. Según lo dispuesto, la Ley de Ministerios N.º 22.520 se modifica para establecer que los asuntos del Estado quedarán bajo la órbita del Jefe de Gabinete y nueve ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.
En este esquema, el Ministerio del Interior pasa a tener un papel central en la gestión política interna. Entre sus nuevas competencias se incluyen la preservación del régimen republicano y federal, la supervisión del Registro Nacional de las Personas, la coordinación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la organización de actos patrióticos y la gestión de políticas migratorias y de asilo.
La cartera también tendrá bajo su responsabilidad la promoción del turismo y el deporte. Esto incluye la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo y la representación internacional en ambas materias. Asimismo, se incorpora la dimensión ambiental, otorgando al Ministerio la formulación y ejecución de la política nacional en este ámbito, la gestión sostenible de recursos naturales, la preservación de bosques y áreas protegidas, y la elaboración de planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
En paralelo, el decreto redefine el rol de la Jefatura de Gabinete, que ahora contará con un Vicejefe Ejecutivo con rango ministerial, al que podrán delegarse facultades específicas. Se detallan allí 57 funciones, desde la coordinación entre ministerios hasta la supervisión de políticas científicas y tecnológicas.
Finalmente, el texto dispone que “toda referencia normativa efectuada a la ‘Vicejefatura de Gabinete del Interior’ deberá entenderse referida al ‘Ministerio del Interior’”, y transfiere a la cartera conducida por Catalán los créditos presupuestarios, el personal y las unidades que antes dependían de aquella.