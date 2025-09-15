Alejandro Amenábar le responde a Arturo Pérez-Reverte tras la polémica por su película El Cautivo, sobre Miguel de Cervantes

El director español Alejandro Amenábar ha respondido a las palabras de Arturo Pérez-Reverte tras el estreno de El Cautivo, su nueva película centrada en los cinco años de prisión que Miguel de Cervantes vivió en Argel. El filme, estrenado el viernes 12 de septiembre, coincide con el 420 aniversario de la publicación de El Quijote y ha despertado debate por su retrato íntimo del autor.
Una visión polémica sobre Cervantes
Amenábar se inspiró en el libro Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro, de José Manuel Lucía Megías, que plantea la hipótesis de una posible relación sentimental entre Cervantes y su captor, Hazán Bajá. Esta línea narrativa ha generado controversia entre cervantistas, aunque el director ha defendido su libertad creativa:
“Lo que estoy planteando es que Cervantes pudo haber establecido una relación muy especial con su captor. Y aunque lo hubiera planteado como homosexual, ¿dónde está el problema? Solo quería contar esa historia”, declaró Amenábar a EFE.
La crítica de Arturo Pérez-Reverte
El escritor y académico de la RAE, gran apasionado de la obra cervantina, compartió su opinión tras ver la película el 1 de septiembre. En sus redes sociales aseguró:
“He visto El Cautivo y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos, pero es una visión libre, sincera y valiente de Amenábar. La recomiendo de verdad”.
La respuesta de Amenábar
Invitado al programa La Revuelta de David Broncano (TVE), Amenábar agradeció públicamente el comentario del novelista:
“La película es un homenaje al arte de contar historias. Que alguien como Pérez-Reverte lo valore significa mucho. Al final, es el público el que completa la película, el que decide quién es y qué siente Miguel de Cervantes”.
Un retrato humano de Cervantes
Más allá de la polémica, El Cautivo busca mostrar a Cervantes como un hombre marcado por sus vivencias, lejos de la imagen intocable del autor universal de Don Quijote. Para Amenábar, este proyecto supone una forma de acercar la figura del escritor a nuevas generaciones y abrir el debate sobre aspectos menos explorados de su biografía.