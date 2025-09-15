España deja de ser un país libre de gripe aviar: crece la preocupación por el aumento de brotes en granjas

Tras varios años de relativa tranquilidad, España ha dejado de ser un país libre de gripe aviar. El virus H5N1, que afecta principalmente a aves, ya ha sido detectado en cuatro granjas españolas y en diversas especies silvestres, lo que ha encendido las alarmas en el sector avícola.
Cuatro brotes confirmados en explotaciones avícolas
Las autoridades sanitarias han confirmado cuatro focos en granjas: dos en Castilla-La Mancha (Toledo y Guadalajara), uno en Extremadura y otro en Andalucía. Además, el virus ya se había detectado en un águila calzada en Valladolid, en un brote dentro del Parque Nacional de Doñana y en el cierre preventivo de varios parques de Sevilla y Málaga.
Pese a la preocupación creciente, los expertos insisten en que la gripe aviar es un problema de salud animal y que el contagio a humanos es muy poco probable.
Impacto económico inmediato
Una de las principales consecuencias de la expansión del virus es su efecto en el comercio internacional. De hecho, Hong Kong ya ha anunciado que suspende las importaciones de carne de ave y huevos de las provincias afectadas, una medida que podría extenderse a otros mercados y comprometer las exportaciones españolas.
Un virus que circula a nivel global
La gripe aviar H5N1 se identificó por primera vez en China en 1996 y desde 2020 circula de forma global. Según un informe del veterinario Pablo I. Plaza publicado en Emerging Infectious Diseases, en los últimos años el virus ha alcanzado una propagación inédita, afectando a 485 especies de aves y 48 de mamíferos.
En países como Estados Unidos, la situación ya ha alcanzado al sector lácteo, con 243 rebaños de vacas infectados y varios casos aislados en humanos, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica a nivel internacional.
España, un punto crítico en las rutas migratorias
La ubicación geográfica de España es clave para entender la propagación. Nuestro país es un punto de paso en las migraciones de aves acuáticas que viajan entre África y el norte de Europa, especialmente en primavera y otoño. Esto convierte al territorio español en un escenario de riesgo elevado para la introducción y expansión de la gripe aviar.
¿Existe riesgo para la población?
Las autoridades recalcan que el riesgo de transmisión a humanos es muy bajo y que las medidas de bioseguridad en las granjas continúan siendo la principal barrera de protección. Sin embargo, la situación requiere vigilancia constante para evitar un impacto mayor en la economía avícola y en la biodiversidad del país.