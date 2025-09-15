España deja de ser un país libre de gripe aviar: crece la preocupación por el aumento de brotes en granjas

España, un punto crítico en las rutas migratorias

La ubicación geográfica de España es clave para entender la propagación. Nuestro país es un punto de paso en las migraciones de aves acuáticas que viajan entre África y el norte de Europa, especialmente en primavera y otoño. Esto convierte al territorio español en un escenario de riesgo elevado para la introducción y expansión de la gripe aviar.