Secciones
Mundo

España deja de ser un país libre de gripe aviar: crece la preocupación por el aumento de brotes en granjas

El virus H5N1, que afecta principalmente a aves, ya ha sido detectado en cuatro granjas españolas.

GRIPE AVIAR. GRIPE AVIAR.
Hace 1 Hs

Tras varios años de relativa tranquilidad, España ha dejado de ser un país libre de gripe aviar. El virus H5N1, que afecta principalmente a aves, ya ha sido detectado en cuatro granjas españolas y en diversas especies silvestres, lo que ha encendido las alarmas en el sector avícola.

Cuatro brotes confirmados en explotaciones avícolas

Las autoridades sanitarias han confirmado cuatro focos en granjas: dos en Castilla-La Mancha (Toledo y Guadalajara), uno en Extremadura y otro en Andalucía. Además, el virus ya se había detectado en un águila calzada en Valladolid, en un brote dentro del Parque Nacional de Doñana y en el cierre preventivo de varios parques de Sevilla y Málaga.

Pese a la preocupación creciente, los expertos insisten en que la gripe aviar es un problema de salud animal y que el contagio a humanos es muy poco probable.

Impacto económico inmediato

Una de las principales consecuencias de la expansión del virus es su efecto en el comercio internacional. De hecho, Hong Kong ya ha anunciado que suspende las importaciones de carne de ave y huevos de las provincias afectadas, una medida que podría extenderse a otros mercados y comprometer las exportaciones españolas.

Un virus que circula a nivel global

La gripe aviar H5N1 se identificó por primera vez en China en 1996 y desde 2020 circula de forma global. Según un informe del veterinario Pablo I. Plaza publicado en Emerging Infectious Diseases, en los últimos años el virus ha alcanzado una propagación inédita, afectando a 485 especies de aves y 48 de mamíferos.

En países como Estados Unidos, la situación ya ha alcanzado al sector lácteo, con 243 rebaños de vacas infectados y varios casos aislados en humanos, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica a nivel internacional.

España, un punto crítico en las rutas migratorias

La ubicación geográfica de España es clave para entender la propagación. Nuestro país es un punto de paso en las migraciones de aves acuáticas que viajan entre África y el norte de Europa, especialmente en primavera y otoño. Esto convierte al territorio español en un escenario de riesgo elevado para la introducción y expansión de la gripe aviar.

¿Existe riesgo para la población?

Las autoridades recalcan que el riesgo de transmisión a humanos es muy bajo y que las medidas de bioseguridad en las granjas continúan siendo la principal barrera de protección. Sin embargo, la situación requiere vigilancia constante para evitar un impacto mayor en la economía avícola y en la biodiversidad del país.

Temas EspañaGripe aviar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

Polémica en España: Alejandro Amenábar reinterpreta a Cervantes en clave homosexual en El cautivo

Polémica en España: Alejandro Amenábar reinterpreta a Cervantes en clave homosexual en El cautivo

España: fracasa en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas

España: fracasa en el Congreso la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas

Una camionera española de 25 años se queja por su sueldo

Una camionera española de 25 años se queja por su sueldo

Cómo es Haptika, el guante creado en España que devuelve el sentido del tacto a personas con prótesis

Cómo es Haptika, el guante creado en España que devuelve el sentido del tacto a personas con prótesis

Lo más popular
Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut
1

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas
2

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes
3

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país
4

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta
5

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal
6

Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional y ratificará su rumbo fiscal

Más Noticias
Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sería docente el acusado de intentar raptar a dos adolescentes

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Sombras en el cielo: el helicóptero nocturno que despertó a Tucumán durante el fin de semana y generó preguntas

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Cómo planean iluminar las rutas desde El Cadillal hasta la zona de El Mercofrut

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Marcha universitaria: estudiantes y docentes vuelven a tomar las calles del país

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

Campodónico pateó el tablero y el plan resultó perfecto: así San Martín se floreó y goleó a Atlanta

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

La carencia de infraestructura en Tucumán pone en jaque a ciclistas

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

El crimen de Charlie Kirk marca la división de la ultra derecha en Estados Unidos

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Obediencia o castigo: la regla oculta en el fútbol argentino de Claudio Tapia

Comentarios