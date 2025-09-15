Secciones
Kiko Rivera se compró un nuevo chalet por 500.000 euros en Sevilla: así se supera un divorcio

Todos los detalles sobre el chalet de lujo, comprado tras la separación con Irene Rosales.

KIKO RIVERA. KIKO RIVERA. FOTO/RTVE
Hace 1 Hs

El DJ y cantante Kiko Rivera atraviesa un momento personal y financiero delicado tras su separación de Irene Rosales. Sin embargo, pese a los rumores sobre sus problemas económicos, ha sorprendido al confirmar la compra de un nuevo chalet de lujo en Sevilla, valorado en unos 500.000 euros.

Kiko Rivera compra un chalet en Mairena del Aljarafe

Según reveló el programa Fiesta, Kiko ha adquirido una vivienda en Mairena del Aljarafe, una exclusiva urbanización ubicada a solo siete kilómetros de la casa en la que residen Irene Rosales y sus hijas. La propiedad cuenta con parcela amplia, piscina y jardín privado, dentro de un entorno residencial de alto nivel.

La operación se habría cerrado de manera individual, sin Irene, lo que confirma que la separación es definitiva.

Los problemas financieros de Kiko Rivera

A pesar de esta compra, el programa ¡Vaya Fama! puso sobre la mesa los serios problemas económicos que arrastra el hijo de Isabel Pantoja. Entre los más preocupantes:

•La hipoteca de su loft en San Sebastián de los Reyes, que se encuentra en manos de un fondo buitre.

•El riesgo de que la propiedad salga a subasta judicial si no cumple con las condiciones.

•Un proceso judicial abierto relacionado con el mismo inmueble.

Además, según el periodista Antonio Rossi, la complicada situación de Kiko no sería un caso aislado: tanto Isabel Pantoja como Agustín Pantoja estarían bajo presión de Hacienda, con cuentas bloqueadas y graves dificultades económicas.

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Tras la ruptura, Kiko abandonó la vivienda familiar en la que convivía con Irene y sus dos hijas. Aunque aseguró que quería vivir cerca de ellas, la compra de esta nueva casa de lujo genera debate.

Algunos colaboradores de Fiesta consideran que la decisión responde a su deseo de mantenerse cerca de Irene y las niñas, mientras que otros opinan que se trata de un movimiento calculado tras la separación.

“Es significativo que haya esperado a separarse para comprarse una casa, cuando Irene vive de alquiler. Todo apunta a que no quería hacer esa inversión estando aún con ella por lo que pudiera pasar en caso de ruptura”, opinó la periodista Mónika Vergara.

Kiko Rivera: entre el lujo y las deudas

La compra del chalet en Mairena del Aljarafe refleja la nueva etapa personal de Kiko Rivera, aunque contrasta con las informaciones sobre sus problemas económicos y judiciales. Ahora, el desafío del DJ será afrontar sus deudas mientras intenta mantener la estabilidad familiar tras su separación.



