¿Buscas trabajo en España? Nestlé necesita personal con contrato indefinido, teletrabajo y sueldo de hasta 2.900 euros

La multinacional ofrece 2.014 nuevas ofertas de empleo en todo el mundo, 40 de ellas en España, con beneficios como teletrabajo, cuatro pagas extra y posibilidad de promoción interna.

¿Buscas trabajo en España? Nestlé necesita personal con contrato indefinido, teletrabajo y sueldo de hasta 2.900 euros
Hace 41 Min

Nestlé ha lanzado una nueva convocatoria de empleo para incorporar personal de manera urgente tanto en fábricas como en oficinas. En total, son 2.014 vacantes a nivel internacional y 40 en España, con sueldos que, según el Convenio Colectivo 2023/2025, pueden llegar a 2.900 euros al mes en determinados puestos.

Entre las ventajas de trabajar en Nestlé destacan el contrato indefinido desde el primer día, el modelo híbrido de teletrabajo, horarios flexibles y la formación gratuita que permite crecer dentro de la compañía.

Requisitos para trabajar en Nestlé

Los requisitos varían según el puesto:

Perfiles tecnológicos (programadores, diseñadores, arquitectos software, coordinadores de proyectos):

Grado universitario.

Nivel de inglés B2 o C1 en algunos casos.

Puestos comerciales o de ventas (delegados, responsables, visitadores médicos):

Título de ESO o Bachillerato.

No siempre se exige experiencia previa, aunque se valora.

Además, la empresa ofrece beneficios adicionales como campus pet friendly, cantina con comedor y espacios de descanso.

Sueldo en Nestlé según el convenio

El sueldo medio de un técnico administrativo en Nestlé es de 18.234 euros al año (nivel N2), llegando a 19.859 euros (nivel N1).

Los puestos de mayor responsabilidad pueden alcanzar hasta 50.444 euros anuales, con cuatro pagas extraordinarias incluidas.

Ofertas de empleo disponibles en Nestlé España

Algunas de las vacantes activas actualmente son:

IT Security and Audit Expert – Esplugues de Llobregat.

SHE Manager – Reus.

Business Analyst Customer Services – Esplugues de Llobregat.

Experto sénior en ciberseguridad y datos – Esplugues de Llobregat.

Arquitecto de software para Nespresso – Esplugues de Llobregat.

Solution Architect Dynamics 365 Finance – modalidad híbrida en Esplugues de Llobregat.

Delegado de visitas médicas – Bilbao.

Responsable de ventas – Esplugues de Llobregat.

Personal de ventas – Sevilla.

Experto en Riesgos Laborales ADI – Esplugues de Llobregat.

iOS Mobile Tech Specialist en Nespresso – Esplugues de Llobregat.

La mayoría de puestos se concentran en Esplugues de Llobregat (Barcelona), aunque también hay oportunidades en otras ciudades como Bilbao o Sevilla.

