EN VIVO San Martín de Tucumán vence 4-0 a Atlanta

Lo que tenés que saber

Desde las 20, en La Ciudadela, San Martín recibirá a Atlanta en un duelo clave de la Primera Nacional que será transmitido por TyC Sports. El “Santo” buscará recuperarse después de dos caídas consecutivas, ante Colegiales (0-2) y Arsenal (0-3), mientras que el “Bohemio” llega entonado tras vencer 1-0 a Güemes.