Protestas pro Palestina en Madrid obligan a suspender la última etapa de la Vuelta a España 2025

Un operativo sin precedentes

El despliegue de seguridad incluyó a 1.500 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, un operativo mayor incluso que el montado para la cumbre de la OTAN en 2022. Sin embargo, no fue suficiente para frenar el avance de los manifestantes por el Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado, donde se produjeron enfrentamientos con la policía.