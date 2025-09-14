Protestas pro Palestina en Madrid obligan a suspender la última etapa de la Vuelta a España 2025

La 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España terminó abruptamente este domingo en la capital española, cuando manifestaciones en rechazo a la participación del equipo israelí Premier Tech obligaron a suspender la carrera a 50 kilómetros de la meta en la Plaza de Cibeles.
“Hoy ha triunfado la violencia por encima del deporte”, lamentó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que esperaba la llegada de los corredores junto al podio que nunca se utilizó.
Gritos de “boicot a Israel” en pleno recorrido
En las inmediaciones de la estación de Atocha, el pelotón debía pasar como parte del circuito final. Allí, cientos de manifestantes con banderas palestinas y pancartas con lemas como “Stop genocidio” bloquearon las calles. El grito más repetido fue: “¡Boicot, boicot a Israel!”.
Los organizadores intentaron desviar el recorrido, pero la presión en diferentes puntos de la ciudad resultó imposible de contener. Finalmente, la carrera fue detenida tras un corte en las inmediaciones del Palacio Real, donde un grupo ocupó la calzada con una pancarta que decía: “Abajo el Estado de Israel”.
Un operativo sin precedentes
El despliegue de seguridad incluyó a 1.500 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil, un operativo mayor incluso que el montado para la cumbre de la OTAN en 2022. Sin embargo, no fue suficiente para frenar el avance de los manifestantes por el Paseo de la Castellana y el Paseo del Prado, donde se produjeron enfrentamientos con la policía.
La etapa madrileña debía consistir en nueve vueltas por el centro de la ciudad, con llegada en Cibeles. El ganador de la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard, ya tenía asegurado el título, pero se quedó sin ceremonia oficial.
En las calles, los manifestantes coreaban: “¡Esta Vuelta la gana Palestina!”
Reacciones políticas
El conflicto político se trasladó rápidamente al terreno institucional.
Desde Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó las movilizaciones: “Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”.
En contraste, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Ejecutivo de ser responsable del “ridículo internacional televisado en todo el mundo”.
Por su parte, el alcalde Martínez-Almeida denunció que se puso “en peligro la vida de ciclistas, público y fuerzas de seguridad” y responsabilizó al Gobierno de alentar las movilizaciones.
Antecedentes en otras etapas
No fue el primer incidente de esta edición. En Bilbao, la etapa se recortó por protestas similares, y en Valladolid el recorrido pasó de 27 a solo 12 kilómetros. La presencia del equipo israelí Premier Tech —que eliminó el nombre “Israel” de su denominación oficial para intentar reducir la tensión— fue el detonante de las movilizaciones a lo largo de la competencia.