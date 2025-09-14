Valencia secreta: estas son las rutas de senderismo en montaña que te van a sorprender

En la provincia de Valencia se esconde un tesoro natural, considerado por muchos como la Perla de Montaña. Este encantador pueblo es un destino imperdible para los amantes del senderismo. Ofrece paisajes que se cuentan entre los más bellos de España y una invitación constante a explorar sus caminos y conectar con la naturaleza.
Sus rutas serpentean a través de valles, picos y rincones con encanto, brindando una experiencia única para todos los niveles de caminantes. Desde paseos tranquilos hasta desafíos más exigentes, la riqueza natural de este lugar promete aventuras inolvidables, rodeadas de una biodiversidad excepcional y vistas panorámicas que te dejarán sin aliento.
¿Buscas senderismo en Valencia? Descubre la Perla de Montaña en esta provincia española
Se trata de Lucena del Cid, ubicado en el interior de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, un pintoresco pueblo a 568 metros sobre el nivel del mar y a los pies del macizo del Penyagolosa, es un auténtico santuario de naturaleza. Este "tesoro del Mediterráneo" invita a la aventura con rutas a caballo, senderismo, ciclismo y espeleología.
Sobresale la Ruta dels Molins d'Aigua, un paseo entre molinos históricos, fuentes naturales y panorámicas impresionantes de los cerros. Su casco antiguo, un Bien de Interés Cultural, es igualmente notable, con la Plaza Mayor gótica como símbolo de su identidad.
En tu visita, el Castillo-palacio de los Ximénez de Urrea, de raíces árabes y actual Museo Etnológico, es parada obligada. Y no dejes de admirar la Torre de Foyos, una espléndida pieza arquitectónica del VII al III a.C., sorprendentemente bien conservada.
Senderismo en Lucena del Cid: ¿cuál es la ruta más larga con molinos y pozas naturales?
Con sus aproximadamente 17 kilómetros, la Ruta de los Molinos de Agua es la de mayor extensión, una travesía sencilla pero que puede demandar tiempo a los caminantes. Se caracteriza por su frondosa vegetación de ribera, y en su trayecto se descubren piscinas naturales perfectas para un chapuzón, antiguos molinos abandonados, extensos campos de cultivo y encantadores bosquecillos que enmarcan Lucena del Cid.
El punto de partida es el pueblo, desde donde una senda señalizada guía hacia el puente de la Badina, cruzando el río junto a la primera área de baño. Siguiendo el cauce, la vista se deleita con una masía en ruinas y panoramas espectaculares. A lo largo de esta extensa caminata, te encontrarás con el Molí de Ros (el primero del circuito), el pintoresco grupo de casas conocido como Mas de Galapo, y el Molí Goçalvo, un sitio perfecto para una parada estratégica y reponer energías.
Una vez superadas estas construcciones, la ruta continúa cruzando el río por una acequia hasta alcanzar el Toll de Salt, una hermosa poza con una pequeña cascada ideal para un refrescante descanso. Finalmente, el sendero te dirigirá al Molí el Batán, antiguamente empleado para cardar lana. Más adelante, una pequeña cascada creada por la balsa del Molí de Panissares te sorprenderá, antes de que una última pendiente te lleve al Molí de Penya Roja, que señala la conclusión de este fascinante recorrido.