Valencia secreta: estas son las rutas de senderismo en montaña que te van a sorprender

El punto de partida es el pueblo, desde donde una senda señalizada guía hacia el puente de la Badina, cruzando el río junto a la primera área de baño. Siguiendo el cauce, la vista se deleita con una masía en ruinas y panoramas espectaculares. A lo largo de esta extensa caminata, te encontrarás con el Molí de Ros (el primero del circuito), el pintoresco grupo de casas conocido como Mas de Galapo, y el Molí Goçalvo, un sitio perfecto para una parada estratégica y reponer energías.