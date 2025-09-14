Secciones
Mundo

Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Algunos expertos en meteorología han anticipado que las precipitaciones volverán a distintos puntos del país durante las Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvia el fin de semana largo? Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvia el fin de semana largo?
Hace 1 Hs

Con las Fiestas Patrias de 2025 en Chile enfocadas en celebraciones al aire libre, el pronóstico del tiempo será crucial para la planificación. Los expertos ya anticipan el regreso de las lluvias a varias regiones, lo que podría obligar a cambiar los planes de asados en el patio por alternativas bajo techo, según Meteored. 

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Las precipitaciones, sin embargo, no serán uniformes, ya que se concentrarán en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Maule, Ñuble y Biobío. Un primer sistema frontal de baja presión llegará el domingo 14 de septiembre al sur del país, con la posibilidad de avanzar hacia el norte. Luego, se espera un segundo evento de lluvia para el martes 16, que cubrirá Biobío y Los Lagos el miércoles, antes de continuar su recorrido hacia la zona centro.

Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvia el fin de semana largo?

El desglose, región por región, es el siguiente:

Lunes 15 de septiembre

Patagonia (Magallanes y Aysén)

Avanza hacia Los Lagos y Los Ríos

Martes 16 de septiembre (noche) – Miércoles 17 de septiembre

Biobío (sur)

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Jueves 18 de septiembre

Maule

Ñuble

Biobío

Viernes 19 de septiembre

O’Higgins

Región Metropolitana

Valparaíso

En estas regiones principalmente nubosidad, con baja probabilidad de lluvia.

Domingo 21 de septiembre

Posible baja segregada:

Coquimbo

Valparaíso

Región Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
3

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta
5

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
“Por favor, recen mucho: el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

“Por favor, recen mucho": el angustiante ruego de Daniela Celis por Thiago Medina

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios