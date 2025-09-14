Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Con las Fiestas Patrias de 2025 en Chile enfocadas en celebraciones al aire libre, el pronóstico del tiempo será crucial para la planificación. Los expertos ya anticipan el regreso de las lluvias a varias regiones, lo que podría obligar a cambiar los planes de asados en el patio por alternativas bajo techo, según Meteored.
Las precipitaciones, sin embargo, no serán uniformes, ya que se concentrarán en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Maule, Ñuble y Biobío. Un primer sistema frontal de baja presión llegará el domingo 14 de septiembre al sur del país, con la posibilidad de avanzar hacia el norte. Luego, se espera un segundo evento de lluvia para el martes 16, que cubrirá Biobío y Los Lagos el miércoles, antes de continuar su recorrido hacia la zona centro.
Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvia el fin de semana largo?
El desglose, región por región, es el siguiente:
Lunes 15 de septiembre
Patagonia (Magallanes y Aysén)
Avanza hacia Los Lagos y Los Ríos
Martes 16 de septiembre (noche) – Miércoles 17 de septiembre
Biobío (sur)
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Jueves 18 de septiembre
Maule
Ñuble
Biobío
Viernes 19 de septiembre
O’Higgins
Región Metropolitana
Valparaíso
En estas regiones principalmente nubosidad, con baja probabilidad de lluvia.
Domingo 21 de septiembre
Posible baja segregada:
Coquimbo
Valparaíso
Región Metropolitana
O’Higgins
Maule
Ñuble
Biobío