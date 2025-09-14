Fiestas Patrias en Chile: ¿qué regiones tendrán lluvias durante el fin de semana largo?

Las precipitaciones, sin embargo, no serán uniformes, ya que se concentrarán en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Maule, Ñuble y Biobío. Un primer sistema frontal de baja presión llegará el domingo 14 de septiembre al sur del país, con la posibilidad de avanzar hacia el norte. Luego, se espera un segundo evento de lluvia para el martes 16, que cubrirá Biobío y Los Lagos el miércoles, antes de continuar su recorrido hacia la zona centro.