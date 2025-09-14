Cortes de luz en Chile: Enel anunció que afectará a tres comunas de Santiago este domingo

Enel confirmó que este domingo 14 habrá cortes de luz en algunas comunas de Santiago. La propia compañía de electricidad informó a través de su sitio web con un mapa en el que se detallan las ubicaciones que no tendrán energía eléctrica por trabajos programados.
La razón principal para los cortes de suministro eléctrico son para mejorar el servicio, corregir errores y también por trabajos a gran escala en la zona, por ejemplo, extensiones de líneas del Metro.
¿Cuáles son las comunas afectadas por los cortes de luz este domingo 14?
Todos los días, Enel actualiza su mapeado de trabajos programados y también de los cortes de suministros eléctricos que ocurrieron por algún error en la red o de forma inesperada. Estos cortes pueden durar varias horas, dependiendo del tipo de trabajo a realizar o la emergencia que provocó que la zona esté sin energía.
Comuna de La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
Comuna de San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
Comuna de Pudahuel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
¿Qué hacer ante un corte de luz?
Enel entrega una serie de recomendaciones para los usuarios en caso de un eventual corte de luz:
- Revisa si el corte te afecta sólo a ti, o también a tus vecinos.
- Si solo afecta a tu domicilio, desenchufa los artefactos eléctricos de mayor consumo y verifica los automáticos de tu vivienda.
- Si afecta a tu sector, reporta de inmediato. Desenchufa los aparatos de cocina pequeños y evita abrir la puerta del refrigerador hasta, al menos, media hora después de que haya vuelto la energía.