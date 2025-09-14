Aemet pronostica lluvias y tormentas en España: ¿cuáles son las comunidades más afectadas?

Posteriormente, se abrirán claros en Galicia y se formarán nubes en los litorales de Tarragona y Castellón, mientras que el resto de la Península tendrá cielos despejados. En las Islas Canarias, se prevé nubosidad baja y un aumento de las temperaturas en las zonas de mayor relieve, con vientos alisios fuertes y rachas muy intensas.