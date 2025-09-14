Secciones
Aemet pronostica lluvias y tormentas en España: ¿cuáles son las comunidades más afectadas?

La AEMET prevé para este domingo, la influencia de masas húmedas que dejará precipitaciones en algunas zonas del país.

Aemet pronostica lluvias y tormentas en algunas comunidades de España Aemet pronostica lluvias y tormentas en algunas comunidades de España
Hace 1 Hs

Según EFE y la Aemet, el domingo dos masas de aire húmedo traerán lluvias a España. Las precipitaciones, en su mayoría débiles y dispersas, llegarán al oeste de Galicia desde el Atlántico y a la fachada oriental desde el Mediterráneo, aunque podrían ser localmente fuertes en las costas de Tarragona y Castellón. 

Posteriormente, se abrirán claros en Galicia y se formarán nubes en los litorales de Tarragona y Castellón, mientras que el resto de la Península tendrá cielos despejados. En las Islas Canarias, se prevé nubosidad baja y un aumento de las temperaturas en las zonas de mayor relieve, con vientos alisios fuertes y rachas muy intensas. 

En la Península y Baleares, los vientos serán predominantemente flojos, moderados en las costas, especialmente en las del norte de Galicia, y de poniente en el Estrecho y Alborán.

Lluvias y tormentas en España: cuáles son las comunidades afectadas

Galicia

Brumas matinales y vespertinas en zonas altas de interior y Rias Baixas con probables nieblas asociadas. Nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso y aumentan a nuboso o cubierto de nuevo y probables precipitaciones débiles dispersas en las Rías. Temperaturas en ascenso. Viento flojo o flojo de dirección variable.

Cataluña

Nuboso, con nubes baja en la Depresión Central y Tarragona y poco nuboso en el resto, con tendencia a quedar despejado al mediodía, excepto en el litoral de Tarragona, donde hay probabilidad de chubascos localmente fuertes, y en el Pirineo oriental. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en ascenso. Viento flojo y variable.

Comunidad Valenciana

Nuboso en Castellón e intervalos nubosos en Valencia y Alicante, con tendencia a disminuir. Probabilidad de chubascos en los litorales de Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en descenso. Viento flojo con intervalos de moderado.

Región de Murcia

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde hay una pequeña probabilidad de chubascos aislados. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados.

Baleares

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, con nubes de evolución en Mallorca, donde no se descarta algún chubasco ocasional y brumas matinales. Temperaturas con pocos cambios, o en descenso. Viento entre flojo y moderado con brisas costeras.

Andalucía

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, sin descartar bancos de niebla. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, con pequeña probabilidad de chubascos aislados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados o flojos variables.

AEMET: cuáles son las temperaturas máximas y mínimas

Según EFE, las temperaturas máximas descenderán en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y zonas aledañas, así como localmente en otros puntos de la costa mediterránea. Aumentarán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico oriental interior y alto Ebro.

En el resto habrá pocos cambios. Se superarán los 36-38 ºC en el Guadalquivir. Por otro lado, las mínimas no descenderán de 20 ºC en litorales mediterráneos y Guadalquivir.

