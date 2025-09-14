Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Una noche en la que primó la concordia
A poco más de un mes de las parlamentarias, los discursos desde la tribuna ruralista estuvieron envueltos en la cautela. Los aciertos y las deudas de la gestión gubernamental en la voz del campo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Osvaldo Jaldo
Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales
Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros
Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología
La volatilidad económica golpea la imagen de Milei y acrecienta el pesimismo social
AutoCero presenta el Hyundai HB20: innovación, seguridad y accesibilidad en Tucumán
Lo más popular
Luciana Tagliapietra en el Norte Rock 2025: "Es muy importante para nosotros, como tucumanos, mostrarnos desde nuestro lugar"
Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
¡Dile adiós a la caída del cabello con un secreto que está en tu cocina!
Home office: oficina improvisada y cómo combatir los dolores lumbares
Por qué algunas personas no sienten afinidad con los perros, según la psicología
Santoral del 13 de septiembre: ¿Qué santos se recuerdan hoy?
Más Noticias
¿Por qué desaconsejan que menores de 18 años usen Gemini?
Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos
Por qué algunas personas no sienten afinidad con los perros, según la psicología
Home office: oficina improvisada y cómo combatir los dolores lumbares
Falta de magnesio: qué efectos tiene en la salud y cómo prevenir su déficit
Ejercicio después de los 50: la máquina Pec Fly, aliada para ganar músculo y cuidar la salud
Santoral del 13 de septiembre: ¿Qué santos se recuerdan hoy?
Atlético Tucumán perdió sobre el final ante Newell’s con goles de Cuesta y Guch
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más