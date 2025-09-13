Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán y el maleficio de visitante: perdió con Newell’s y sigue sin ganar en 2025

El “Decano” suma once partidos sin triunfos fuera de casa en la Liga Profesional y preocupa Pusineri

Atlético cayó 2-0 con Newell’s en Rosario. Atlético cayó 2-0 con Newell’s en Rosario.
Marcelo Androetto
Por Marcelo Androetto Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas RosarioCristian FabbianiClub Atlético Newell´s Old BoysLucas PusineriTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida
1

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia
2

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno
3

Escándalo por los audios: nuevos datos sobre la Andis complican al Gobierno

Javier y Axel, vidas paralelas
4

Javier y Axel, vidas paralelas

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”
5

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”
6

Catalán: “Jaldo representa 40 años de peronismo”

Más Noticias
Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo lo hizo mientras manejaba

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

El doloroso posteo de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Thiago Medina de Gran Hermano está grave tras chocar con su moto: los detalles del accidente

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Los Pumas lograron una enorme victoria frente a Australia

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Newell's

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri tras la derrota en Rosario: “La ley del fútbol te cobra”

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Pusineri falló en los cambios y Atlético Tucumán dejó escapar una chance inmejorable en Rosario

Comentarios