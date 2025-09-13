Arranca el Norte Rock 2025 con Luciana Tagliapietra: seguí EN VIVO el minuto a minuto del festival que tendrá en el escenario a Babasónicos, Airbag, Silvestre y La Naranja

Arranca el Norte Rock 2025, toca Luciana Tagliapietra
Accesibilidad y transporte
El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos.
Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.
Qué se puede y qué no se puede llevar
Los organizadores detallaron el listado oficial para el ingreso:
- Permitido: medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañola vacía, cinturón de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargador portátil, protector solar, riñonera, celular, frutas, coche de bebé, mamadera, mochila, piloto, gorra y anteojos.
- Prohibido: reposeras, conservadoras, palo de selfie, aerosoles, mate, carpa, drones, cámaras GoPro, paraguas, bengalas o pirotecnia, alimentos y bebidas, elementos punzocortantes.
Merchandising exclusivo
Los fanáticos podrán adquirir merchandising exclusivo del evento, disponible en puestos dentro del predio:
Remeras: $25.000 o 2x$40.000
Buzos: $50.000 o 2x$90.000
Gorras y pilusos: $10.000
Todos los productos son edición limitada, pensados como recuerdo de esta jornada musical.
Horarios y programación del Norte Rock 2025
La apertura de puertas será a las 16, con bandas locales que calentarán el escenario antes de los grandes invitados:
16.50 – Vuelen Pájaros
17.40 – Luciana Tagliapietra
18.40 – Silvestre y La Naranja
20 – Babasónicos
22 – Airbag
El festival cerrará con Airbag, ofreciendo un recorrido musical que garantiza una experiencia única para todos los gustos.