Arranca el Norte Rock 2025 con Luciana Tagliapietra: seguí EN VIVO el minuto a minuto del festival que tendrá en el escenario a Babasónicos, Airbag, Silvestre y La Naranja

El evento se desarrolla en el Predio Castillo (Av. Perón y Bascary) y se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.

Hace 5 Min
18:22 hs

18:11 hs

Se abrieron más puertas del Norte Rock 2025

15:42 hs

Accesibilidad y transporte

El predio tendrá ingresos habilitados por la avenida Perón y por Bascary. Además, habrá áreas de food trucks, beer garden, barras, baños químicos y puestos de merchandising. Se recomienda llegar con anticipación y organizar el regreso -con conductores designados o transporte público- con tiempo: Yerba Buena suele tener tránsito intenso en jornadas de eventos masivos.

Más allá de la música, Norte Rock 2025 busca ser una experiencia integral mediante la combinación de entretenimiento, cultura y encuentro entre generaciones. El predio contará con sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia médica.

14:57 hs

Qué se puede y qué no se puede llevar

Los organizadores detallaron el listado oficial para el ingreso:

- Permitido: medicamentos prescriptos, banderas sin palo, caramañola vacía, cinturón de hebilla chica, cigarrillos cerrados, cargador portátil, protector solar, riñonera, celular, frutas, coche de bebé, mamadera, mochila, piloto, gorra y anteojos.

- Prohibido: reposeras, conservadoras, palo de selfie, aerosoles, mate, carpa, drones, cámaras GoPro, paraguas, bengalas o pirotecnia, alimentos y bebidas, elementos punzocortantes.

14:57 hs

Merchandising exclusivo

Los fanáticos podrán adquirir merchandising exclusivo del evento, disponible en puestos dentro del predio:

Remeras: $25.000 o 2x$40.000

Buzos: $50.000 o 2x$90.000

Gorras y pilusos: $10.000

Todos los productos son edición limitada, pensados como recuerdo de esta jornada musical.

14:02 hs

Horarios y programación del Norte Rock 2025

La apertura de puertas será a las 16, con bandas locales que calentarán el escenario antes de los grandes invitados:

16.50 – Vuelen Pájaros

17.40 – Luciana Tagliapietra

18.40 – Silvestre y La Naranja

20 – Babasónicos

22 – Airbag

El festival cerrará con Airbag, ofreciendo un recorrido musical que garantiza una experiencia única para todos los gustos.

Lo que tenés que saber

El Norte Rock 2025 promete un sábado cargado de música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia, combinando grandes bandas nacionales con artistas locales. El evento se desarrolla en el Predio Castillo (Av. Perón y Bascary) y se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.

