Misteriosa muerta de una chilena en Nueva York: su familia recauda dinero para repatriarla

El pasado 3 de septiembre, la chilena Lorena Soto Lobos, de 43 años, falleció en extrañas circunstancias en el interior de su departamento ubicado en Nueva York. La mujer fue encontrada sin vida por su pareja, un hombre de nacionalidad dominicana, con quien vivía hace poco más de un año en el Brox, uno de los cinco distritos de la ciudad neoyorquina.
De momento, las autoridades no han determinado la causa de la muerte, y la familia está recaudando fondos para repatriar el cuerpo. Para ello, han recibido la ayuda de Bombo Fica, quien se ha comprometido a colaborar para que Lorena pueda ser velada en Chile.
Por último, cabe mencionar que desde Cancillería indicaron que, a través del Consulado General de Chile en Nueva York, se encuentran “en contacto con la familia de la connacional fallecida, a quienes se les ha entregado asistencia y orientación consular”.
La misteriosa muerte de chilena en Nueva York
La familia detalló que la mujer, que vivía en Nueva York hace menos de un año, realizaba un tratamiento médico por una dolencia en la columna, que requería una operación. Según relataron, el mismo día del hallazgo del cuerpo, la mujer había acudido a exámenes y había contado que se sentía bien.
"Me llamaron y me dijeron que la habían encontrado en el suelo, boca abajo, con el cuerpo morado. Nadie entiende qué pasó, porque ella estaba bien, contenta. Incluso había subido una foto diciendo que se sentía mejor", señaló Julia, la tía de la mujer.
Los datos claves que entregó la familia de la chilena que murió en Nueva York
Pablo Soto, hermano de Lorena, relató que ella viajó a Estados Unidos para ir a vivir con su pareja en febrero del año pasado. En el país, empezó con un tratamiento médico e iba a ser operada por tercera vez el 9 de septiembre.
De hecho, el mismo día de su muerte se había sometido a exámenes. "En la tarde habló con mi hija por WhatsApp y Lorena se veía bien, todo normal. Pero de repente dejó de escribirle, pensamos que eran problemas de señal", expresó Pablo en conversación con el matinal Mucho Gusto.
Sin embargo, horas después fue encontrada muerta por su pareja: "Él dice que la puerta de la pieza estaba cerrada y que tuvo que forzarla. Vio a Lorena tendida con una data de muerte de aproximadamente dos horas".
Clotilde Lobos, madre de Lorena, precisó que hablaba a diario con su hija, por lo que "para mí esto fue terrible, no me esperaba esto, porque ella estaba bien, sana y contenta".
Asimismo, aseguró que quería devolverse a Chile porque no encontraba trabajo y extrañaba a sus hijos de 16 y 25 años. "Ella lo amaba, pero que él la presionaba mucho. Me decía que la relación ya no daba para más, pero no dudo de él, no creo que le haya hecho daño".
En relación a lo mismo, Pablo expresó que no cree que su hermana haya muerto a causa de participación de terceras personas. "Yo pongo las manos al fuego por Jorge Luis (pareja de Lorena hace 5 años)".