Misteriosa muerta de una chilena en Nueva York: su familia recauda dinero para repatriarla

El pasado 3 de septiembre, la chilena Lorena Soto Lobos, de 43 años, falleció en extrañas circunstancias en el interior de su departamento ubicado en Nueva York. La mujer fue encontrada sin vida por su pareja, un hombre de nacionalidad dominicana, con quien vivía hace poco más de un año en el Brox, uno de los cinco distritos de la ciudad neoyorquina.