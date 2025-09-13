Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?

El aguinaldo para los pensionados está dirigido a quienes pertenezcan al Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI); a los afiliados las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS); del Instituto de Seguridad Laboral (ISL);de las leyes de Exonerados Políticos; de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744; de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena); de reparación de la Ley Rettig y Ley Valech; de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal; y los beneficiarios y del Subsidio de Discapacidad. En el caso de los empleados públicos, se consideran a quienes se desempeñan en las múltiples entidades estatales que sean parte de la plantilla o a contrata.