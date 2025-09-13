Cuándo se paga y cuál es el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias de Chile 2025

Los chilenos se preparan para celebrar sus Fiestas Patrias el 18 y 19 de septiembre de 2025, una festividad que implica gastos significativos para las familias. Como parte de la tradición, muchos reciben el aguinaldo, un pago adicional que se suma a salarios o pensiones.
Para los empleados públicos y pensionados, este beneficio es una obligación legal. Por otro lado, los trabajadores del sector privado dependen de la decisión de sus empleadores o de acuerdos contractuales que lo establezcan. Es importante recordar que el aguinaldo se entrega dos veces al año, ya que también se percibe en diciembre, con motivo de la Navidad.
¿Cuál es el monto del beneficio?
Para las Fiestas Patrias 2025, los jubilados o pensionados con un monto base de 25.280 pesos, una cifra que se se incrementará en 12.969 pesos por cada persona que, al 31 de agosto de 2025, se tenga acreditada como una carga familiar.
En el caso del sector público, los trabajadores a quienes les corresponda percibir una remuneración líquida igual o inferior a 1.025.622 de pesos durante el mes de agosto recibirán un monto de 88.667 pesos; y a quienes les corresponda percibir una remuneración líquida que supere los 1.025.622 pesos recibirán un monto de 61.552 pesos. Para los empleados de empresas privadas, el monto del bono dependerá del acuerdo alcanzado con el empleador.
¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?
El aguinaldo para los pensionados está dirigido a quienes pertenezcan al Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI); a los afiliados las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS); del Instituto de Seguridad Laboral (ISL);de las leyes de Exonerados Políticos; de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº 16.744; de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena); de reparación de la Ley Rettig y Ley Valech; de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal; y los beneficiarios y del Subsidio de Discapacidad. En el caso de los empleados públicos, se consideran a quienes se desempeñan en las múltiples entidades estatales que sean parte de la plantilla o a contrata.
¿Cómo se entrega el abono a los trabajadores de las empresas privadas?
La ley no establece la entrega obligatoria del aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector privado, aunque se puede establecer como un derecho en algunas situaciones. El beneficio se puede exigir si está contemplado en el contrato de trabajo, o si existe un contrato o un convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.