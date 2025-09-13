Secciones
Cuál fue el terremoto más letal en la historia de Chile: murieron más de 24.000 personas

Ocurrió en 1939 y se considera el más trágico ocurrido en el país. De los 24.000 muertos, solo pudieron identificar 5.600.

Hace 1 Hs

En una tierra moldeada por la furia de las placas tectónicas, los terremotos son una constante en la historia de Chile. El país, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, ha experimentado los sismos más potentes del mundo, tragedias que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. 

Más allá de la fuerza inmensurable del temblor de Valdivia de 1960, o del reciente de 2010, existe una catástrofe que, por el contexto de la época y sus devastadoras consecuencias, se cobró la mayor cantidad de víctimas. Fue un evento sísmico de una magnitud considerable, pero su impacto mortal se magnificó por las condiciones en las que se encontró el país.

¿Cuál fue el terremoto más letal en la historia de Chile?

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de 8.3 de magnitud se sintió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde hubo más daños.

El terremoto de Chillán, en 1939, fue el más trágico de la historia de Chile El terremoto de Chillán, en 1939, fue el más trágico de la historia de Chile Icarito

Esta actividad sísmica fue conocida como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción provocó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se desplomaron.

A consecuencia del temblor, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó falta de alimentos y agua.

El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de decesos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

