Senderismo en España: el misterioso pueblo que está encima de una roca y tiene menos de un kilómetro cuadrado

En la provincia de Girona, existe un pueblo que parece suspendido en el aire, anclado a un impresionante risco de basalto de más de 50 metros de altura. Sus casas, construidas al borde del acantilado, forman una postal única que desafía la gravedad y la imaginación. Con apenas un kilómetro cuadrado de extensión, este enigmático enclave se aferra a la cima de una pared rocosa creada por la erosión de dos antiguas coladas de lava, ofreciendo una vista tan dramática como inolvidable.
Este asombroso lugar no es un mito, sino una realidad. Es el pintoresco pueblo de Castellfollit de la Roca, una joya arquitectónica única en toda Cataluña por estar edificada por completo sobre un peñasco de origen volcánico. Su singularidad ha hecho de esta pequeña localidad un ícono de la región, un testimonio vivo de la perfecta armonía entre la intervención humana y el imponente poder de la naturaleza.
Castellfollit de la Roca tiene poco más de 900 habitantes y una superficie de menos de un kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en uno de los términos municipales más pequeños de toda España. Es, además, el más pequeño de la provincia de Girona y el segundo más pequeño de Cataluña.
El casco antiguo conserva su trazado medieval, con calles estrechas y casas construidas con piedras volcánicas de la zona. Muchas viviendas se asoman directamente al vacío, con vistas abiertas a los valles del Fluvià y del Toronell, los dos ríos que fluyen a los pies del acantilado.
Uno de los edificios más representativos del pueblo es la iglesia de San Salvador, ubicada en el extremo del risco. Su existencia está documentada desde el siglo XIII. El edificio actual, de estilo renacentista tardío, fue modificado varias veces a lo largo del tiempo.
Más allá de su atractivo visual, el pueblo también tiene interés desde el punto de vista urbano e inmobiliario. Aunque el espacio es limitado, y las regulaciones son estrictas por estar dentro de una zona natural protegida, Castellfollit de la Roca atrae a quienes buscan tranquilidad, paisaje y un fuerte sentido de identidad local. La arquitectura, el entorno volcánico y la historia del lugar le dan un carácter único en la región.
Las rutas de senderismo de Castellfollit de la Roca
Aparte de su patrimonio histórico y cultural, Castellfollit de la Roca cuenta con un entorno privilegiado donde poder practicar el senderismo. Así, son muchos los itinerarios que discurren por el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, permitiendo descubrir de cerca la pared de basalto y conocer la historia y la cultura del pueblo. De hecho, muchos recorren varios canales de agua y fábricas, como Can Mulleras y Can Xaudiera.
Otro camino que es imprescindible es el que comienza en el aparcamiento del pueblo y sigue el curso del río Fluvià. Está totalmente señalizado y sube hacia el pueblo por el camino viejo, terminando en la plaza de Sant Roc.
Cómo llegar
Desde Girona, el viaje hasta la villa es de 50 minutos aproximadamente por la carretera C-66. Por su parte, desde Barcelona el trayecto tiene una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos por la vía AP-7.