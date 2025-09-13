El intenso calor no se va de España: la Aemet pronostica máximas de hasta 38° este fin de semana

Este sábado, se esperan máximas de 34 a 36 grados en el interior de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el valle del Guadalquivir. Las campiñas de Cádiz y Sevilla tienen avisos amarillos por calor, ya que podrían registrarse hasta 38 grados. El domingo, el calor se notará más en la zona cantábrica, con Bilbao rozando los 30 grados. En el sur, Badajoz, Granada y Sevilla podrían alcanzar los 36 grados, y Córdoba los 38.