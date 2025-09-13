Secciones
El intenso calor no se va de España: la Aemet pronostica máximas de hasta 38° este fin de semana

El ascenso térmico dejará un ambiente “cálido para la época del año” que durará, al menos, hasta mediados de la siguiente semana.

Hace 1 Hs

Este sábado 13 de septiembre se prevé una jornada de contrastes en el tiempo, con lluvias y calor en la península. Según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas "prácticamente de verano" en el centro y sur peninsular. 

Esta situación, sin embargo, chocará con las precipitaciones y tormentas que continuarán en el nordeste, afectando a zonas de los Pirineos, Cataluña, el sur de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana, con posibilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las alertas, Barcelona reduce su nivel de riesgo de naranja a amarillo, abarcando toda la provincia (el prelitoral, el litoral, el prepirineo y la depresión central). De igual forma, Girona se encuentra completamente en alerta amarilla por lluvias y tormentas, mientras que Castellón tiene avisos en su interior y litoral norte.

Para el domingo, aunque no se contemplan alertas por el momento, se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles en el área mediterránea, además de algunas lloviznas en Galicia.

Alerta por calor en España: el termómetro subirá hasta 10° por encima de lo normal

El calor continúa afectando a gran parte del país este fin de semana, con temperaturas que la Aemet califica de "altas para la época del año", especialmente en el sur. El aumento térmico en el este de la península será de corta duración, ya que los vientos húmedos provocarán un descenso.

Este sábado, se esperan máximas de 34 a 36 grados en el interior de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y el valle del Guadalquivir. Las campiñas de Cádiz y Sevilla tienen avisos amarillos por calor, ya que podrían registrarse hasta 38 grados. El domingo, el calor se notará más en la zona cantábrica, con Bilbao rozando los 30 grados. En el sur, Badajoz, Granada y Sevilla podrían alcanzar los 36 grados, y Córdoba los 38.

El inicio de la próxima semana mantendrá una situación similar en gran parte del país, aunque se espera un descenso de "unos seis u ocho grados" en el área cantábrica. La Aemet destaca que, entre el lunes y el miércoles, las temperaturas máximas diurnas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal, particularmente en el centro y sur del país.

