Madrid se prepara para la Vuelta: este domingo habrá cortes de tráfico y afecciones en el transporte público

Este domingo, Madrid será el escenario de la etapa de clausura de la Vuelta a España, con un recorrido final que atravesará el Paisaje de la Luz y diferentes distritos. Se estima que 50.000 personas acudirán al evento, lo que generará importantes aglomeraciones en el espacio público y repercutirá en el tránsito de peatones y vehículos.
Para gestionar esta situación, el Ayuntamiento ha activado un plan de movilidad específico y ha desplegado un dispositivo especial de la Policía Municipal y agentes de Movilidad.
Vale aclarar que este año, la Vuelta a España se realiza en medio de grandes medidas de seguridad por la oleada de protestas propalestinas. La Policía va a desplegar 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 durante el fin de semana para velar por la seguridad de los ciclistas, ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech, mientras continúan los ataques a la población palestina.
La Vuelta a Madrid: cuáles serán los cortes de tránsito
Este domingo, Madrid se verá afectada por cortes de tráfico que comenzarán a las 5:00 en el paseo del Prado y la plaza de Cibeles para el montaje del circuito. Desde las 6:30, los cierres se extenderán a la Gran Vía, el paseo de Recoletos y la calle de Alcalá, desde la plaza de la Independencia.
- A las 11:30, todo el circuito urbano quedará totalmente cortado. Este trazado, compuesto por viales como el paseo de Recoletos, la Gran Vía y la plaza de Callao, será recorrido nueve veces por los ciclistas y se mantendrá cerrado hasta las 22:00, aproximadamente.
- Desde las 14:30 habrá cierres en la calle Mayor y la Carrera de San Jerónimo. Por la tarde, hasta las 18:30, otros tramos se cortarán progresivamente, incluyendo zonas como Montecarmelo, El Pardo, la Carretera de Castilla, y la Puerta del Sol, por donde los ciclistas accederán al circuito.
Es importante destacar que los horarios y las zonas de corte podrían ajustarse según las decisiones de los mandos policiales a cargo del operativo.
La Vuelta a Madrid: qué cambios habrá en el transporte público
Las estaciones de Metro de Madrid próximas al circuito serán las de Sevilla, y Retiro (línea 2), Sol (líneas 1, 2 y 3), Colón (línea 4), Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9), y Estación del Arte (línea 1).
Las estaciones de Gran Vía y Banco de España por motivos de seguridad podrán encontrarse cerradas al público previsiblemente desde las 15 hasta las 21. Por su parte, en la estación de Sol permanecerá cerrada la salida hacia la calle Carretas desde las 15 hasta las 18.15 horas del citado día. Las estaciones de Cercanías disponibles son las de Recoletos y Atocha.
Las líneas de la red diurna y nocturna de la EMT afectadas por los cortes de tráfico en el entorno más próximo al circuito cerrado son: 001 - 1 - 002 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 46 - 51 - 52 - 53 - 59 - 62 - 74 - 75 - 83 - 85 - 86 - 133 - 134 - 138 - 146 - 147 - 148 - 150 - 158 - 160 - 161 - 164 - 170 - 175 - 178 - 179 - 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto) - C1 - C2 - C03 - E1 - M3 - N1 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - N14 - N15 - N16 - N17 - N18 - N19 - N20 - N21 - N22 - N23 - N24 - N25 - N26 - N27 - SE704 (Plaza de Castilla-Cementerio de Fuencarral) y SE832.