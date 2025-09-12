Secciones
VIDEO. Julia Vial explotó sin filtros contra la doctora María Luisa Cordero y la trató de "alacrán"

La animadora del ciclo Sígueme, que se transmite en TV+, cuestionó a la diputada por los diágnosticos que realiza a los famos por televisión.

Hace 1 Hs

Julia Vial se refirió en duros términos a María Luisa Cordero recordando un antiguo conflicto que vivieron juntas. Durante un reciente capítulo de Sígueme, mientras analizaban los polémicos diagnósticos de la diputada, la periodista no pudo contenerse y se descargó contra ella.

“Yo la conozco hace mucho tiempo. Hemos trabajado muchas veces juntas. Le tengo mucho cariño y me ha hecho mierda en un canal y al día siguiente llega con un chal para mi hija”, relató Vial frente a sus compañeros de panel, recordando episodios personales en los que, según indicó, Cordero la atacó públicamente pese a los gestos de afecto que había tenido con ella.

La animadora también reveló que durante la pandemia se preocupó por la parlamentaria, pero no recibió ningún gesto de agradecimiento a cambio. “Yo fui la única pelotuda que en la pandemia le escribía mensajes: ‘¿necesita algo? ¿le voy a dejar mercadería…?’ ¡Y después me hacía mierda!”, lanzó sin filtro.

Continuó relatando situaciones de camaradería que fueron ignoradas. “Cuando íbamos a los asados del Mentiras Verdaderas (La Red) y no la pescaban y la dejaban botada, la que le llevaba el choripán era yo. Y después…”, insistió.

Finalmente, Vial resumió su descargo con una comparación contundente: "Ella es así. Es un alacrán. Es como la historia del sapo y el alacrán. Ella es el alacrán”, remató.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilena
