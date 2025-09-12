Las cuatro zonas de Chile que más riesgo tienen de sufrir un terremoto mayor a 8°

Las áreas señaladas son: la zona de Arica, próxima a la frontera con Perú; el sector comprendido entre Iquique y Mejillones, incluyendo Tocopilla; la región de Atacama, desde Vallenar hacia el norte; y finalmente, la zona central del país. Estos sectores han registrado un largo período sin temblores significativos, lo que indica la permanencia de tensión no liberada entre las placas tectónicas, detalló a BioBioChile.