Las cuatro zonas de Chile que más riesgo tienen de sufrir un terremoto mayor a 8°

Un reciente estudio liderado por el geofísico Cristian Farías ha encendido las alarmas en Chile. El especialista, reconocido por sus investigaciones sobre terremotos y vulcanismo, identificó cuatro zonas del país con un "acumulado de energía relevante", lo que las convierte en puntos críticos para un posible sismo de gran magnitud.
Su evaluación, basada en el comportamiento de las placas de Nazca y Sudamericana, proyecta un potencial que podría superar los 8° en la escala de Richter. Farías sostiene que las placas no descargan su energía de forma simultánea en todo el territorio, sino que la liberación ocurre en segmentos, permitiendo identificar áreas con mayor probabilidad de registrar un gran sismo.
Las cuatro zonas de Chile más propensas a sufrir un terremoto mayor a 8°
Las áreas señaladas son: la zona de Arica, próxima a la frontera con Perú; el sector comprendido entre Iquique y Mejillones, incluyendo Tocopilla; la región de Atacama, desde Vallenar hacia el norte; y finalmente, la zona central del país. Estos sectores han registrado un largo período sin temblores significativos, lo que indica la permanencia de tensión no liberada entre las placas tectónicas, detalló a BioBioChile.
Vale aclarar que el trabajo de Farías no busca prever fechas exactas, ya que la ciencia actual no permite la predicción precisa de sismos. Su objetivo consiste en delimitar escenarios factibles con base en evidencia geológica y monitoreo instrumental, información valiosa para crear mejores estrategias de prevención y preparación.
¿Qué probabilidades hay de que Chile sufra un terremoto de 8°?
Según los cálculos del Centro Sismológico Nacional, dirigido por Sergio Barrientos, Chile enfrenta un 65 % de probabilidades de que un terremoto de magnitud 8 o superior ocurra en los próximos años. El organismo explica que estos grandes sismos se repiten, en promedio, cada 12 años.
El último movimiento de esta magnitud ocurrió en 2015 en la región de Coquimbo, con 8.4°. La prolongada calma en otras áreas del país aumenta la posibilidad de un próximo evento, especialmente en las zonas donde se ha detectado una gran acumulación de energía.