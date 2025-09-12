Las mejores rutas en coche eléctrico para recorrer Castilla y León: pueblos, historia y naturaleza sin preocuparte por recargar

Viajar por Castilla y León nunca había sido tan sencillo: pueblos llenos de historia, catedrales imponentes, castillos y paisajes naturales que enamoran. Si lo haces en un coche eléctrico con gran autonomía, como el KIA EV3, podrás recorrer más de 600 kilómetros en una sola carga, disfrutando de cada destino sin interrupciones ni gastos de combustible.