Las mejores rutas en coche eléctrico para recorrer Castilla y León: pueblos, historia y naturaleza sin preocuparte por recargar

Viajar por Castilla y León nunca había sido tan sencillo: pueblos llenos de historia, catedrales imponentes, castillos y paisajes naturales que enamoran. Si lo haces en un coche eléctrico con gran autonomía, como el KIA EV3, podrás recorrer más de 600 kilómetros en una sola carga, disfrutando de cada destino sin interrupciones ni gastos de combustible.
Ruta 1: del Lago de Sanabria a la Catedral de Burgos
Si quieres empezar tu viaje por el norte de Castilla y León, toma nota:
Puebla de Sanabria (Zamora): punto de partida junto al famoso Lago de Sanabria.
Valle del Silencio y Peñalba de Santiago (León): naturaleza y arquitectura popular con iglesia mozárabe.
Ponferrada: a solo 24 km, parada obligada con su castillo templario.
León capital: descubre su catedral gótica y disfruta de un buen cocido leonés.
Medina de Pomar (Burgos): 241 km después, un pueblo con historia y encanto medieval.
Burgos: final de etapa, con su catedral declarada Patrimonio de la Humanidad.
Con un coche de combustión habrías parado varias veces para repostar, pero con el KIA EV3 puedes hacerlo de una tirada, sin perder tiempo ni dinero.
Ruta 2: bodegas, historia y naturaleza en el corazón de Castilla y León
Si prefieres recorrer la zona centro y sur de la comunidad, este itinerario es perfecto:
Burgos: punto de inicio con su casco histórico monumental.
Peñafiel (Valladolid): a 107 km, bodegas y su icónico castillo.
Palencia: a 74 km, con joyas como la Catedral y el Monasterio de Santa Clara.
Salamanca: 168 km más adelante, con su Universidad y la Plaza Mayor barroca.
Sierra de Gredos: a 94 km, naturaleza, pozas de agua y pueblos como El Barco de Ávila.
Ávila: a 86 km, famosa por su muralla y casco histórico medieval.
En este recorrido, además de disfrutar de paisajes y cultura, viajarás con total comodidad gracias al interior tipo “sala de estar” del EV3, diseñado para trayectos largos.
Puntos de recarga en Castilla y León
Aunque el EV3 de KIA permite más de 600 km sin parar, muchas ciudades del recorrido cuentan con puntos de carga rápida:
Burgos: 49 puntos.
León: 28 puntos.
Salamanca: 37 puntos.
Y si lo necesitas, su carga ultrarrápida te permite pasar del 10% al 80% en solo 31 minutos.
Viajar sin límites por Castilla y León
Con el KIA EV3 podrás recorrer Castilla y León de norte a sur sin preocuparte por repostar, disfrutando de cada destino con comodidad, seguridad y sostenibilidad. La única decisión que tendrás que tomar será cuál será tu próxima parada.