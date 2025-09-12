Secciones
Septiembre caluroso en España: la Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados en el sur

El inicio del otoño meteorológico trae un ambiente más propio del verano, con noches tropicales, ausencia de lluvias y valores muy por encima de la media en gran parte del país.

Hace 1 Hs

El verano se resiste a despedirse en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), septiembre será más cálido de lo habitual, con jornadas en las que los termómetros alcanzarán cifras propias de julio o agosto. En algunos puntos del sur peninsular, especialmente en el valle del Guadalquivir, las máximas podrían superar los 38 y hasta rozar los 40 grados, lo que convertirá al mes en una prolongación del verano más que en un anticipo del otoño.

El fin de semana comenzó con un ambiente inestable en el nordeste peninsular y el área mediterránea norte. Durante la madrugada se registraron chubascos intensos en la costa catalana y Baleares, mientras que un frente atlántico dejó lluvias en el Cantábrico, con tendencia a remitir a lo largo del día. La previsión apunta a chaparrones y tormentas en Cataluña, norte de Castellón y este de Teruel, además de nubosidad de evolución en sistemas montañosos de la mitad norte y en Baleares.

A pesar de estos episodios, la tendencia general es de ascenso térmico. En el Guadalquivir ya se superaron los 35 grados, mientras que en el litoral mediterráneo y sur peninsular las mínimas no bajan de los 20 grados, generando las llamadas “noches tropicales”.

El anticiclón marcará la segunda semana

La Aemet prevé que la segunda semana de septiembre sea el punto de inflexión: el anticiclón se impondrá en gran parte del país, dejando un tiempo estable y muy cálido. En el valle del Guadalquivir se esperan máximas que rebasen los 38 grados, algo poco habitual a mediados de mes.

En cuanto a las precipitaciones, se limitarán al extremo norte peninsular, mientras que en el resto del territorio serán muy escasas o inexistentes. El panorama confirma a septiembre como un mes seco y caluroso, lo que agrava la situación en regiones con déficit hídrico desde la primavera.

Un verano que se prolonga hasta octubre

Los modelos a medio plazo señalan que esta dinámica continuará. Entre el 22 y el 28 de septiembre, se prevé otra semana de temperaturas por encima de lo normal y lluvias limitadas. Incluso la primera semana de octubre podría mantener esta misma tónica, con calor persistente y ausencia de precipitaciones en la mayoría de las regiones, salvo incertidumbre en el área mediterránea, donde podría darse alguna inestabilidad.

Las ciudades más afectadas serán Córdoba y Sevilla, con máximas cercanas a los 39 grados, junto con zonas del interior de Extremadura y el sur de Castilla-La Mancha. En el resto del país, aunque las temperaturas serán más moderadas, seguirán por encima de los valores medios para estas fechas.

