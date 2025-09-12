Septiembre caluroso en España: la Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados en el sur

El verano se resiste a despedirse en España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), septiembre será más cálido de lo habitual, con jornadas en las que los termómetros alcanzarán cifras propias de julio o agosto. En algunos puntos del sur peninsular, especialmente en el valle del Guadalquivir, las máximas podrían superar los 38 y hasta rozar los 40 grados, lo que convertirá al mes en una prolongación del verano más que en un anticipo del otoño.