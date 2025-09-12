Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Un conductor de transporte internacional sufrió un infarto en Alemania en 2021 mientras realizaba un servicio para su empresa. Tras recibir el alta hospitalaria, lejos de permitirle regresar a España, la compañía le obligó a seguir conduciendo más de 600 kilómetros hasta Francia, retrasando incluso su retorno, a pesar de que ya estaba en baja médica.