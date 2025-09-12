Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

Un conductor de transporte internacional sufrió un infarto en Alemania en 2021 mientras realizaba un servicio para su empresa. Tras recibir el alta hospitalaria, lejos de permitirle regresar a España, la compañía le obligó a seguir conduciendo más de 600 kilómetros hasta Francia, retrasando incluso su retorno, a pesar de que ya estaba en baja médica.
Poco después, la empresa lo despidió y lo dio de baja en la Seguridad Social, alegando que se trataba de la finalización de un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción.
La sentencia: despido nulo y derecho a indemnización
El trabajador presentó una papeleta de conciliación que no llegó a acuerdo y finalmente recurrió a los tribunales.
El Juzgado de lo Social nº 1 de Alicante declaró el despido nulo, ordenó su readmisión y condenó a la empresa a pagar:
30.000 € de indemnización por daños morales.
2.934 € en dietas y salarios pendientes.
Los salarios de tramitación hasta la reincorporación.
La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, insistiendo en que no hubo despido sino extinción válida del contrato. Sin embargo, la Sala confirmó la nulidad.
La clave: vulneración del derecho a la integridad física
El TSJCV consideró acreditado que la empresa puso en grave riesgo la salud del trabajador al obligarle a conducir tras un infarto y estando de baja médica.
Los magistrados recordaron que, aunque la enfermedad común no era en sí causa de discriminación salvo que derivara en discapacidad de larga duración, en este caso bastaba con la vulneración del artículo 15 de la Constitución Española (derecho a la integridad física) para declarar la nulidad.
Un caso ejemplar para el derecho laboral en España
El fallo refuerza la protección de los derechos laborales en situaciones de enfermedad grave y confirma que:
Obligar a un trabajador a reincorporarse sin estar en condiciones médicas adecuadas es una violación de derechos fundamentales.
La extinción de un contrato temporal no puede encubrir un despido discriminatorio o contrario a la salud del empleado.
Los tribunales españoles no solo declaran nulos estos despidos, sino que imponen indemnizaciones significativas a las empresas que vulneran derechos fundamentales.