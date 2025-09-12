Secciones
Mundo

Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tomó una fuerte decisión.

Un camionero español sufre un infarto en Alemania, la empresa lo obliga a seguir conduciendo 600 km: qué dijo la Justicia
Hace 1 Hs

Un conductor de transporte internacional sufrió un infarto en Alemania en 2021 mientras realizaba un servicio para su empresa. Tras recibir el alta hospitalaria, lejos de permitirle regresar a España, la compañía le obligó a seguir conduciendo más de 600 kilómetros hasta Francia, retrasando incluso su retorno, a pesar de que ya estaba en baja médica.

Poco después, la empresa lo despidió y lo dio de baja en la Seguridad Social, alegando que se trataba de la finalización de un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción.

La sentencia: despido nulo y derecho a indemnización

El trabajador presentó una papeleta de conciliación que no llegó a acuerdo y finalmente recurrió a los tribunales.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Alicante declaró el despido nulo, ordenó su readmisión y condenó a la empresa a pagar:

30.000 € de indemnización por daños morales.

2.934 € en dietas y salarios pendientes.

Los salarios de tramitación hasta la reincorporación.

La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, insistiendo en que no hubo despido sino extinción válida del contrato. Sin embargo, la Sala confirmó la nulidad.

La clave: vulneración del derecho a la integridad física

El TSJCV consideró acreditado que la empresa puso en grave riesgo la salud del trabajador al obligarle a conducir tras un infarto y estando de baja médica.

Los magistrados recordaron que, aunque la enfermedad común no era en sí causa de discriminación salvo que derivara en discapacidad de larga duración, en este caso bastaba con la vulneración del artículo 15 de la Constitución Española (derecho a la integridad física) para declarar la nulidad.

Un caso ejemplar para el derecho laboral en España

El fallo refuerza la protección de los derechos laborales en situaciones de enfermedad grave y confirma que:

Obligar a un trabajador a reincorporarse sin estar en condiciones médicas adecuadas es una violación de derechos fundamentales.

La extinción de un contrato temporal no puede encubrir un despido discriminatorio o contrario a la salud del empleado.

Los tribunales españoles no solo declaran nulos estos despidos, sino que imponen indemnizaciones significativas a las empresas que vulneran derechos fundamentales.

Temas EspañaValencia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio

España: Borja González, ganador de Supervivientes 2025, desvela cuánto dinero se quedó Hacienda de su premio

Llega un nuevo frente con fuertes lluvias, tormentas y granizo: estas son las comunidades españolas con avisos de la Aemet

Llega un nuevo frente con fuertes lluvias, tormentas y granizo: estas son las comunidades españolas con avisos de la Aemet

Spotify lanza la función más esperada en España

Spotify lanza la función más esperada en España

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

El Gobierno de España prohibirá fumar a los menores y multará a los padres si sus hijos fuman

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Radiohead en Madrid: precios, fechas y cómo comprar entradas para el Movistar Arena

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Comentarios