¿Lloverá en Chile durante las Fiestas Patrias? Esto es lo que anticipan los meteorólogos

A pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, la incertidumbre sobre el clima es tema de conversación entre quienes planean actividades al aire libre. Y es que, según pronósticos recientes, existe probabilidad de precipitaciones en distintas zonas del país.
En el sur y centro sur no se descarta la llegada de lluvias, mientras que en la zona central también podrían registrarse algunas gotas, aunque de manera débil.
El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó un panorama más detallado, señalando los días y regiones donde se esperan precipitaciones:
- Los Ríos y Los Lagos: miércoles 17 de septiembre, posibles lluvias.
- Desde la provincia de Arauco hasta Aysén: jueves 18 en la mañana, precipitaciones previstas.
- Ñuble a Los Lagos: jueves 18 en la tarde-noche, probables lluvias.
- Maule a La Araucanía: viernes 19 en la mañana, posibilidad de precipitaciones.
- O’Higgins a La Araucanía: viernes 19 en la tarde-noche, con lluvias más intensas en sectores interiores.
- Cordillera de la zona central y La Patagonia: sábado 20, se esperan chubascos y precipitaciones cordilleranas.
- Los Lagos y Aysén: domingo 21, probables chubascos.
En el caso de Santiago, el pronóstico apunta a una fina llovizna el viernes 19 y la posibilidad de chubascos en la cordillera y precordillera durante el sábado 20.
El meteorólogo Iván Torres, en tanto, adelantó que en los próximos días habrá mayores precisiones: “El lunes (15) vamos a tener un detalle por cada región: cuánto va a caer, a qué hora comienza la lluvia, etcétera”, indicó en TVN.
No obstante, el especialista también manifestó cautela frente a los anuncios: “En lo personal, yo le tengo poca fe a este núcleo, creo que vamos a tener mucha nubosidad”, comentó respecto al pronóstico para la zona central.